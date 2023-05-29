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В Москве нашли пристегнутого наручниками мертвеца
В Москве нашли пристегнутого наручниками мертвеца - РИА Новости, 29.05.2023
В Москве нашли пристегнутого наручниками мертвеца
Тело мужчины, пристегнутого наручниками к посудомоечной машине, обнаружили в после пожара в квартире на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:14
2023-05-29T16:14
2023-05-29T16:14
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Тело мужчины, пристегнутого наручниками к посудомоечной машине, обнаружили в после пожара в квартире на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале. "После ликвидации пожара в квартире жилого дома на улице Бойцовая обнаружено тело 32-летнего мужчины. По предварительной информации, на руке мужчины обнаружен наручник, которым он был пристегнут к посудомоечной машине", - говорится в релизе. Уточняется, что погибший "систематически употреблял алкогольные напитки". Для установления точной причины пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза.
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происшествия, москва
В Москве нашли пристегнутого наручниками мертвеца
На востоке Москвы после пожара нашли тело мужчины, пристегнутого наручниками