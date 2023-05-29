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В Москве нашли пристегнутого наручниками мертвеца - РИА Новости, 29.05.2023
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16:14 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/moskva-1874874550.html
В Москве нашли пристегнутого наручниками мертвеца
В Москве нашли пристегнутого наручниками мертвеца - РИА Новости, 29.05.2023
В Москве нашли пристегнутого наручниками мертвеца
Тело мужчины, пристегнутого наручниками к посудомоечной машине, обнаружили в после пожара в квартире на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:14
2023-05-29T16:14
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Тело мужчины, пристегнутого наручниками к посудомоечной машине, обнаружили в после пожара в квартире на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале. "После ликвидации пожара в квартире жилого дома на улице Бойцовая обнаружено тело 32-летнего мужчины. По предварительной информации, на руке мужчины обнаружен наручник, которым он был пристегнут к посудомоечной машине", - говорится в релизе. Уточняется, что погибший "систематически употреблял алкогольные напитки". Для установления точной причины пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве нашли пристегнутого наручниками мертвеца

На востоке Москвы после пожара нашли тело мужчины, пристегнутого наручниками

© Фото : Прокуратура Москвы/TelegramПоследствия пожара в квартире на востоке Москвы
Последствия пожара в квартире на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : Прокуратура Москвы/Telegram
Последствия пожара в квартире на востоке Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Тело мужчины, пристегнутого наручниками к посудомоечной машине, обнаружили в после пожара в квартире на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.
«
"После ликвидации пожара в квартире жилого дома на улице Бойцовая обнаружено тело 32-летнего мужчины. По предварительной информации, на руке мужчины обнаружен наручник, которым он был пристегнут к посудомоечной машине", - говорится в релизе.
Уточняется, что погибший "систематически употреблял алкогольные напитки". Для установления точной причины пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза.
На месте пожара в частном жилом доме в поселке Ертарский Свердловской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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