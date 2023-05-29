https://ria.ru/20230529/moshenniki-1874751027.html

На Ставрополье разоблачили масштабную схему с фиктивными ДТП

На Ставрополье разоблачили масштабную схему с фиктивными ДТП - РИА Новости, 29.05.2023

На Ставрополье разоблачили масштабную схему с фиктивными ДТП

В Ставропольском крае разоблачили крупную группу страховых мошенников, устраивавших фиктивные ДТП, сообщили ФСБ и Следственный комитет. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T09:53

2023-05-29T09:53

2023-05-29T11:21

происшествия

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

фсб

росгосстрах

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Ставропольском крае разоблачили крупную группу страховых мошенников, устраивавших фиктивные ДТП, сообщили ФСБ и Следственный комитет. По данным следствия, в банду входили порядка 30 человек, в том числе представители экспертных учреждений, страховых компаний и правоохранительных органов. В ФСБ уточнили, что под силовиками имеются в виду сотрудники ГИБДД. По версии СК, с декабря 2020 по октябрь 2021 года мошенники инсценировали ДТП, оценивали стоимость ремонта, формировали выплатные дела и направляли их в "Росгосстрах" и другие страховые компании. Те, не зная о фиктивности ДТП, признавали страховые случаи и выплачивали компенсации. В группировке была четкая иерархия и распределение ролей. Из-за ее активности в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах значительно выросли цены на страховые полисы, отметили в ФСБ. Разоблачить банду помог один из случаев: злоумышленники пытались похитить более 1,8 миллиона рублей, но "Росгосстрах", изучив экспертные заключения и заявленные обстоятельства ДТП, заподозрил аферу и решил отказать в выплате. По делу задержаны как минимум три человека."При попытке пересечь границу по подозрению в совершении указанного преступления на пропускном пункте "Верхний Ларс" задержан один из активных участников преступной группы Игорь Резеньков. Также в качестве подозреваемых задержаны программист и бухгалтер", — добавили в СК. У подозреваемых арестована недвижимость, автомобили премиум-класса и банковские счета, а также изъято множество банковских карт, которые использовались для получения страховых выплат. По оценке СК, общий оборот средств на картах превышает полтора миллиарда рублей. Сейчас выясняются источники получения доходов.По информации ФСБ, 17 уголовных дел, возбужденных по эпизодам мошенничества, объединены в одно производство. По ним проходят более 30 человек.

https://ria.ru/20230330/moshennik-1861822003.html

https://ria.ru/20230519/videosvyaz-1872819009.html

ставропольский край

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Кадры задержания мошенников по делу об организации фиктивных ДТП. Видео ФСБ РФ ФСБ показала видео задержаний мошенников по делу об организации фиктивных ДТП 2023-05-29T09:53 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), фсб, росгосстрах