https://ria.ru/20230529/moldaviya-1874752517.html

В Молдавии появится национальный центр по борьбе с "пропагандой"

В Молдавии появится национальный центр по борьбе с "пропагандой" - РИА Новости, 29.05.2023

В Молдавии появится национальный центр по борьбе с "пропагандой"

Президент Молдавии Майя Санду выступила с инициативой о создании национального центра по борьбе с "пропагандой", соответствующее заявление глава республики... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T10:03

2023-05-29T10:03

2023-05-29T10:03

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молдавия

россия

майя санду

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КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выступила с инициативой о создании национального центра по борьбе с "пропагандой", соответствующее заявление глава республики сделала в понедельник на брифинге. "Центр с названием Patriot будет координировать деятельность государственных органов. Законопроект будет представлен в парламент в ближайшие недели. На центр будет возложена задача координации деятельности государства в сфере национальной безопасности", - сказала Санду, отметив, что центр будет бороться с "пропагандой" как прямой угрозой безопасности страны. Президент Молдавии обвинила в распространении "пропаганды" Россию, которая, по ее мнению, якобы оказывает информационное давление на граждан республики, однако доказательств не привела. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и вещание радиостанции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, россия, майя санду