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Минюст внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций - РИА Новости, 29.05.2023
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17:06 29.05.2023 (обновлено: 21:13 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/minyust-1874887143.html
Минюст внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций
Минюст внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций - РИА Новости, 29.05.2023
Минюст внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций
Министерство юстиции включило Greenpeace в перечень организаций, признанных нежелательными на территории России, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:06
2023-05-29T21:13
россия
greenpeace
министерство юстиции рф (минюст россии)
нидерланды
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Министерство юстиции включило Greenpeace в перечень организаций, признанных нежелательными на территории России, сообщается на сайте ведомства."В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, включена международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) ("Гринпис Интернешнл", "Фонд Гринпис Совет", Гринпис) (Нидерланды)", — говорится в заявлении.Генеральная прокуратура 19 мая признала НПО нежелательной, отметив, что природоохранная деятельность Greenpeace сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела России и направлена на подрыв ее экономических основ. Кроме того, фонд спонсирует организации, признанные иноагентами, а также требует изменять законы в ущерб интересам общества и граждан, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230520/greenpeace-1873049928.html
россия
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россия, greenpeace, министерство юстиции рф (минюст россии), нидерланды, генеральная прокуратура рф
Россия, Greenpeace, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Нидерланды, Генеральная прокуратура РФ
Минюст внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций

Минюст внес Greenpeace в перечень нежелательных на территории России организаций

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции
Здание Министерства юстиции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Министерство юстиции включило Greenpeace в перечень организаций, признанных нежелательными на территории России, сообщается на сайте ведомства.
"В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, включена международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) ("Гринпис Интернешнл", "Фонд Гринпис Совет", Гринпис) (Нидерланды)", — говорится в заявлении.
Генеральная прокуратура 19 мая признала НПО нежелательной, отметив, что природоохранная деятельность Greenpeace сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела России и направлена на подрыв ее экономических основ.
Кроме того, фонд спонсирует организации, признанные иноагентами, а также требует изменять законы в ущерб интересам общества и граждан, добавили в ведомстве.
Логотип Greenpeace - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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РоссияGreenpeaceМинистерство юстиции РФ (Минюст России)НидерландыГенеральная прокуратура РФ
 
 
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