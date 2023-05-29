https://ria.ru/20230529/minyust-1874887143.html
Минюст внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций
Минюст внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций - РИА Новости, 29.05.2023
Минюст внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций
Министерство юстиции включило Greenpeace в перечень организаций, признанных нежелательными на территории России, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:06
2023-05-29T17:06
2023-05-29T21:13
россия
greenpeace
министерство юстиции рф (минюст россии)
нидерланды
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Министерство юстиции включило Greenpeace в перечень организаций, признанных нежелательными на территории России, сообщается на сайте ведомства."В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, включена международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) ("Гринпис Интернешнл", "Фонд Гринпис Совет", Гринпис) (Нидерланды)", — говорится в заявлении.Генеральная прокуратура 19 мая признала НПО нежелательной, отметив, что природоохранная деятельность Greenpeace сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела России и направлена на подрыв ее экономических основ. Кроме того, фонд спонсирует организации, признанные иноагентами, а также требует изменять законы в ущерб интересам общества и граждан, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230520/greenpeace-1873049928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, greenpeace, министерство юстиции рф (минюст россии), нидерланды, генеральная прокуратура рф
Россия, Greenpeace, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Нидерланды, Генеральная прокуратура РФ
Минюст внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций
Минюст внес Greenpeace в перечень нежелательных на территории России организаций