https://ria.ru/20230529/mashina-1874833275.html

Житель Якутии, который сжег в машине спящего человека, получил срок

Житель Якутии, который сжег в машине спящего человека, получил срок - РИА Новости, 29.05.2023

Житель Якутии, который сжег в машине спящего человека, получил срок

Суд в Якутии приговорил к 16 годам и 2 месяцам колонии жителя Сунтарского района, который заживо сжег в автомобиле уснувшего человека, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T14:28

2023-05-29T14:28

2023-05-29T14:28

происшествия

россия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Суд в Якутии приговорил к 16 годам и 2 месяцам колонии жителя Сунтарского района, который заживо сжег в автомобиле уснувшего человека, сообщила пресс-служба прокуратуры республики. По информации надзорного ведомства, 33-летний житель Сунтарского района обвинялся по статьям об убийстве с особой жестокостью и умышленном уничтожении чужого имущества. Суд установил, что в мае 2022 года недалеко от села Крестях между мужчинами в салоне автомобиля произошла ссора. "После чего (подсудимый), взяв пластиковую канистру объемом 50 литров, облил уснувшего в машине потерпевшего бензином и поджег его, после чего покинул место происшествия. В результате термического ожога головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей (70-79% от всей поверхности тела), дыхательных путей потерпевший погиб на месте происшествия. Огнем также был уничтожен автомобиль погибшего", - рассказали в пресс-службе. Подсудимый признал вину частично. "По результатам рассмотрения уголовного дела Верховный суд республики с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 16 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230521/koran-1873236600.html

https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869307511.html

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, республика саха (якутия)