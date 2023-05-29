https://ria.ru/20230529/mashina-1874833275.html
Житель Якутии, который сжег в машине спящего человека, получил срок
Житель Якутии, который сжег в машине спящего человека, получил срок - РИА Новости, 29.05.2023
Житель Якутии, который сжег в машине спящего человека, получил срок
Суд в Якутии приговорил к 16 годам и 2 месяцам колонии жителя Сунтарского района, который заживо сжег в автомобиле уснувшего человека, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:28
2023-05-29T14:28
2023-05-29T14:28
происшествия
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республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Суд в Якутии приговорил к 16 годам и 2 месяцам колонии жителя Сунтарского района, который заживо сжег в автомобиле уснувшего человека, сообщила пресс-служба прокуратуры республики. По информации надзорного ведомства, 33-летний житель Сунтарского района обвинялся по статьям об убийстве с особой жестокостью и умышленном уничтожении чужого имущества. Суд установил, что в мае 2022 года недалеко от села Крестях между мужчинами в салоне автомобиля произошла ссора. "После чего (подсудимый), взяв пластиковую канистру объемом 50 литров, облил уснувшего в машине потерпевшего бензином и поджег его, после чего покинул место происшествия. В результате термического ожога головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей (70-79% от всей поверхности тела), дыхательных путей потерпевший погиб на месте происшествия. Огнем также был уничтожен автомобиль погибшего", - рассказали в пресс-службе. Подсудимый признал вину частично. "По результатам рассмотрения уголовного дела Верховный суд республики с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 16 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230521/koran-1873236600.html
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РИА Новости
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происшествия, россия, республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Республика Саха (Якутия)
Житель Якутии, который сжег в машине спящего человека, получил срок
Житель Якутии, который сжег в машине спящего человека, получил 16 лет и два месяца колонии
ЯКУТСК, 29 мая - РИА Новости.
Суд в Якутии приговорил к 16 годам и 2 месяцам колонии жителя Сунтарского района, который заживо сжег в автомобиле уснувшего человека, сообщила пресс-служба
прокуратуры республики.
По информации надзорного ведомства, 33-летний житель Сунтарского района обвинялся по статьям об убийстве с особой жестокостью и умышленном уничтожении чужого имущества.
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Суд установил, что в мае 2022 года недалеко от села Крестях между мужчинами в салоне автомобиля произошла ссора.
"После чего (подсудимый), взяв пластиковую канистру объемом 50 литров, облил уснувшего в машине потерпевшего бензином и поджег его, после чего покинул место происшествия. В результате термического ожога головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей (70-79% от всей поверхности тела), дыхательных путей потерпевший погиб на месте происшествия. Огнем также был уничтожен автомобиль погибшего", - рассказали в пресс-службе.
Подсудимый признал вину частично.
"По результатам рассмотрения уголовного дела Верховный суд республики с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 16 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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