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В Башкирии лось умер после прогулки по супермаркету - РИА Новости, 29.05.2023
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13:10 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/los-1874806190.html
В Башкирии лось умер после прогулки по супермаркету
В Башкирии лось умер после прогулки по супермаркету - РИА Новости, 29.05.2023
В Башкирии лось умер после прогулки по супермаркету
Лось случайно забрел в супермаркет в башкирском Стерлитамаке, но выходя из магазина, умер, предположительно, от жары, стресса и травмы позвоночника, сообщили в... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:10
2023-05-29T13:10
происшествия
стерлитамак
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УФА, 29 мая – РИА Новости. Лось случайно забрел в супермаркет в башкирском Стерлитамаке, но выходя из магазина, умер, предположительно, от жары, стресса и травмы позвоночника, сообщили в минэкологии Башкирии. По данным ведомства, инцидент произошел в одном из супермаркетов Стерлитамака 28 мая, когда магазин готовили к открытию и покупателей еще не было. "В магазин забрел лось. Взрослого лося возрастом 2-3 лет обнаружили сотрудники. Информация была незамедлительно передана специалистам минэкологии и охотникам", - рассказали в министерстве. Прибывшие на место специалисты хотели выпроводить животное, но лось сам вышел из магазина. "Побежав, он ударился о забор, упал и вскоре скончался. Помимо последствий удара (лось повредил позвоночник), ветеринары диагностировали у животного проблемы с сердцем из-за жары и стресса, вызванного нахождением в незнакомой обстановке", - говорится в сообщении. В минэкологии региона РИА Новости пояснили, что в этот период года у лосей рождаются детёныши, поэтому годовалых "подростков" самки отгоняют от себя. "И молодые лосята начинают носиться по лесу, выбегая на дороги, и появляются в общественных местах", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20230523/losi-1873719065.html
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происшествия, стерлитамак
Происшествия, Стерлитамак
В Башкирии лось умер после прогулки по супермаркету

В башкирском Стерлитамаке лось после прогулки по супермаркету ударился о забор и умер

© Фото : МинЭкологии Башкортостана/TelegramЛось в супермаркете в башкирском Стерлитамаке
Лось в супермаркете в башкирском Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : МинЭкологии Башкортостана/Telegram
Лось в супермаркете в башкирском Стерлитамаке
Читать ria.ru в
УФА, 29 мая – РИА Новости. Лось случайно забрел в супермаркет в башкирском Стерлитамаке, но выходя из магазина, умер, предположительно, от жары, стресса и травмы позвоночника, сообщили в минэкологии Башкирии.
По данным ведомства, инцидент произошел в одном из супермаркетов Стерлитамака 28 мая, когда магазин готовили к открытию и покупателей еще не было.
"В магазин забрел лось. Взрослого лося возрастом 2-3 лет обнаружили сотрудники. Информация была незамедлительно передана специалистам минэкологии и охотникам", - рассказали в министерстве.
Прибывшие на место специалисты хотели выпроводить животное, но лось сам вышел из магазина. "Побежав, он ударился о забор, упал и вскоре скончался. Помимо последствий удара (лось повредил позвоночник), ветеринары диагностировали у животного проблемы с сердцем из-за жары и стресса, вызванного нахождением в незнакомой обстановке", - говорится в сообщении.
В минэкологии региона РИА Новости пояснили, что в этот период года у лосей рождаются детёныши, поэтому годовалых "подростков" самки отгоняют от себя. "И молодые лосята начинают носиться по лесу, выбегая на дороги, и появляются в общественных местах", - сказал собеседник.
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ПроисшествияСтерлитамак
 
 
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