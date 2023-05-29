https://ria.ru/20230529/kupanie-1874775831.html
Синоптик рассказала, когда можно открывать купальный сезон в Москве
Синоптик рассказала, когда можно открывать купальный сезон в Москве - РИА Новости, 29.05.2023
Синоптик рассказала, когда можно открывать купальный сезон в Москве
Купальный сезон можно открывать в московском регионе не раньше середины июня, пока вода не прогрета, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:26
2023-05-29T11:26
2023-05-29T11:26
общество
москва
московская область (подмосковье)
татьяна позднякова
погода
россия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Купальный сезон можно открывать в московском регионе не раньше середины июня, пока вода не прогрета, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Пока что нет перспектив, чтобы у нас долго устойчиво стояла очень теплая погода, чтобы вода в реках и водохранилищах Подмосковья прогрелась до температуры, при которой было бы комфортно купаться. Я думаю, что это будет не раньше середины июня", - рассказала Позднякова. Она отметила, что сейчас вода не прогрета, следующие выходные будут тоже довольно прохладными, и к следующему понедельнику даже в мелких прудах температура воды будет не выше 16-17 градусов.
https://ria.ru/20230526/leto-1874293189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, московская область (подмосковье), татьяна позднякова, погода, россия
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Татьяна Позднякова, Погода, Россия
Синоптик рассказала, когда можно открывать купальный сезон в Москве
Позднякова: купальный сезон можно открывать в московском регионе не раньше середины июня