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Синоптик рассказала, когда можно открывать купальный сезон в Москве - РИА Новости, 29.05.2023
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11:26 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/kupanie-1874775831.html
Синоптик рассказала, когда можно открывать купальный сезон в Москве
Синоптик рассказала, когда можно открывать купальный сезон в Москве - РИА Новости, 29.05.2023
Синоптик рассказала, когда можно открывать купальный сезон в Москве
Купальный сезон можно открывать в московском регионе не раньше середины июня, пока вода не прогрета, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:26
2023-05-29T11:26
общество
москва
московская область (подмосковье)
татьяна позднякова
погода
россия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Купальный сезон можно открывать в московском регионе не раньше середины июня, пока вода не прогрета, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Пока что нет перспектив, чтобы у нас долго устойчиво стояла очень теплая погода, чтобы вода в реках и водохранилищах Подмосковья прогрелась до температуры, при которой было бы комфортно купаться. Я думаю, что это будет не раньше середины июня", - рассказала Позднякова. Она отметила, что сейчас вода не прогрета, следующие выходные будут тоже довольно прохладными, и к следующему понедельнику даже в мелких прудах температура воды будет не выше 16-17 градусов.
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общество, москва, московская область (подмосковье), татьяна позднякова, погода, россия
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Татьяна Позднякова, Погода, Россия
Синоптик рассказала, когда можно открывать купальный сезон в Москве

Позднякова: купальный сезон можно открывать в московском регионе не раньше середины июня

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди купаются в Строгинском заливе в Москве в жарку погоду
Люди купаются в Строгинском заливе в Москве в жарку погоду - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди купаются в Строгинском заливе в Москве в жарку погоду. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Купальный сезон можно открывать в московском регионе не раньше середины июня, пока вода не прогрета, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"Пока что нет перспектив, чтобы у нас долго устойчиво стояла очень теплая погода, чтобы вода в реках и водохранилищах Подмосковья прогрелась до температуры, при которой было бы комфортно купаться. Я думаю, что это будет не раньше середины июня", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что сейчас вода не прогрета, следующие выходные будут тоже довольно прохладными, и к следующему понедельнику даже в мелких прудах температура воды будет не выше 16-17 градусов.
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