https://ria.ru/20230529/kredity-1874888770.html

Число получивших кредиты с господдержкой МСП в 2022 году выросло втрое

Число получивших кредиты с господдержкой МСП в 2022 году выросло втрое - РИА Новости, 29.05.2023

Число получивших кредиты с господдержкой МСП в 2022 году выросло втрое

Благодаря проведенной Минэкономразвития и Корпорацией МСП (КМСП) донастройке мер поддержки, число получивших кредиты с господдержкой малых и средних предприятий РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T17:12

2023-05-29T17:12

2023-05-29T17:12

корпорация мсп

александр исаевич

андрей белоусов

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Благодаря проведенной Минэкономразвития и Корпорацией МСП (КМСП) донастройке мер поддержки, число получивших кредиты с господдержкой малых и средних предприятий в 2022 году выросло втрое по сравнению с 2020 годом, сообщает пресс-служба Корпорации МСП."В рамках донастройки мер поддержки важно было сохранить объемы и обеспечить рост количества получателей. Если в 2020 году кредиты с господдержкой получили 42 тысячи предпринимателей, то в прошлом году - более 130 тысяч. Работа по стандартизации финансовых мер нацпроекта МСП позволила охватить предпринимателей всей страны", - отметил председатель Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.По словам главы корпорации, особенно заметны результаты на Кавказе, Дальнем Востоке, в Республике Крым и Севастополе.При этом только за прошлый год 335 миллиардов рублей льготного финансирования привлекли свыше 15,5 тысяч промышленных МСП, что составило 23% от общего объема кредитования отрасли. В гостиничном бизнесе кредиты с господдержкой составили 43%, в сфере бытовых услуг - более 50%.Исаевич добавил, что Корпорация МСП проанализировала данные о выдачах кредитов и получателях поддержки в рамках финансовых программ нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса."На основе этих данных и обратной связи от бизнеса мы унифицировали базовые требования к предпринимателям и банкам, выставили требования по портрету получателей и целям кредитования, а также начали автоматизировать весь процесс. Сегодня мы имеем механизм, который адаптируется под задачи бизнеса и государства", - сказал Исаевич.Он выразил уверенность, что приоритетные направления поддержки МСП до 2030 года могут реализовываться на базе существующих инструментов и систем, которые КМСП вместе с Минэкономразвития, Банком России и ФНС донастраивают последние два года.Поддержка предпринимателей оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230503/sotrudnichestvo-1869501623.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов