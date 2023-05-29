https://ria.ru/20230529/kosovo-1874943569.html
Президент Сербии Вучич резко высказался о миссии НАТО в Косово
Президент Сербии Вучич резко высказался о миссии НАТО в Косово - РИА Новости, 29.05.2023
Президент Сербии Вучич резко высказался о миссии НАТО в Косово
Миссия НАТО в Косово и Метохии KFOR не защитила косовских сербов и не остановила самоуправство и насилие косовоалбанских властей на севере края вопреки данным... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T23:25
2023-05-29T23:25
2023-05-29T23:25
в мире
косово
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БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Миссия НАТО в Косово и Метохии KFOR не защитила косовских сербов и не остановила самоуправство и насилие косовоалбанских властей на севере края вопреки данным гарантиям, заявил сербский президент Александр Вучич. "Сербы на севере Косово и Метохии собрались в 7.00 (8.00 мск) перед зданиями муниципалитетов Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич, чтобы высказать свое недовольство вторжением нелегальных оккупантов (косовского "премьера" Альбина - ред.) Курти в сербские объекты, потому что военнослужащие KFOR вопреки гарантиям не защитили сербов и не воспрепятствовали незаконному силовому захвату муниципалитетов и насилию, которому сербы были подвергнуты. Несмотря на то, что много раз давали гарантии, что это сделают", - заявил Вучич в обращении к гражданам. В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Силы KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками, применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты, были слышны выстрелы. По словам Вучича, пострадали всего 52 серба, которые обратились за медпомощью в больницу северной Косовска-Митровицы, из них трое тяжело раненых, включая Драгишу Галяка 50 лет, который ранен двумя пулями албанских спецназовцев. Галяк прооперирован, одна пуля попала в район тазобедренного сустава, другая в руку, он находится на интенсивной терапии. Также тяжелые травмы от многочисленных ударов по телу рукам и ногам получил экс-глава муниципалитета Звечан доктор Драгиша Милович и Часлав Софрониевич серьезно пострадал от резиновых пуль. Силовиками задержаны еще четверо сербов. Согласно данным президента Сербии, пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев тяжело ранены. Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может эскалировать в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией. Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям по резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности. Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии. Перед тем бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров-албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874941348.html
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в мире, косово, сербия, приштина, милош вучевич, александр вучич, нато, оон
В мире, Косово, Сербия, Приштина, Милош Вучевич, Александр Вучич, НАТО, ООН
Президент Сербии Вучич резко высказался о миссии НАТО в Косово
Вучич: миссия НАТО не защитила сербов в Косово и не выполнила своих обязательств
БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Миссия НАТО в Косово и Метохии KFOR не защитила косовских сербов и не остановила самоуправство и насилие косовоалбанских властей на севере края вопреки данным гарантиям, заявил сербский президент Александр Вучич.
"Сербы на севере Косово и Метохии собрались в 7.00 (8.00 мск) перед зданиями муниципалитетов Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич, чтобы высказать свое недовольство вторжением нелегальных оккупантов (косовского "премьера" Альбина - ред.) Курти в сербские объекты, потому что военнослужащие KFOR вопреки гарантиям не защитили сербов и не воспрепятствовали незаконному силовому захвату муниципалитетов и насилию, которому сербы были подвергнуты. Несмотря на то, что много раз давали гарантии, что это сделают", - заявил Вучич в обращении к гражданам.
Вучич: косовский "премьер" хочет спровоцировать кровопролитие в регионе
В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Силы KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками, применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты, были слышны выстрелы.
По словам Вучича, пострадали всего 52 серба, которые обратились за медпомощью в больницу северной Косовска-Митровицы
, из них трое тяжело раненых, включая Драгишу Галяка 50 лет, который ранен двумя пулями албанских спецназовцев. Галяк прооперирован, одна пуля попала в район тазобедренного сустава, другая в руку, он находится на интенсивной терапии. Также тяжелые травмы от многочисленных ударов по телу рукам и ногам получил экс-глава муниципалитета Звечан доктор Драгиша Милович и Часлав Софрониевич серьезно пострадал от резиновых пуль. Силовиками задержаны еще четверо сербов.
Согласно данным президента Сербии, пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев тяжело ранены.
Министр обороны Сербии Милош Вучевич
сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может эскалировать в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.
Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям по резолюции 1244 Совбеза ООН
в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности.
Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины
. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.
Перед тем бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров-албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.
Вучич созвал встречу с представителями пяти стран из-за обострения в Косово