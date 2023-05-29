https://ria.ru/20230529/kosovo-1874940458.html

Вучич рассказал о спецназовце, стрелявшем из Калашникова в спину сербам

Вучич рассказал о спецназовце, стрелявшем из Калашникова в спину сербам - РИА Новости, 29.05.2023

Вучич рассказал о спецназовце, стрелявшем из Калашникова в спину сербам

Сотрудник спецназа полиции самопровозглашенной республики Косово открыл огонь из автомата Калашникова в ходе протеста по отходящим от кордона силовиков сербам и РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T22:51

2023-05-29T22:51

2023-05-29T22:51

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БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Сотрудник спецназа полиции самопровозглашенной республики Косово открыл огонь из автомата Калашникова в ходе протеста по отходящим от кордона силовиков сербам и ранил двумя пулями со спины одного из них, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства рассказал, что в ходе протеста в городе Звечан военнослужащие натовского контингента KFOR потребовали от сербов отойти от автомобилей полиции самопровозглашенного Косово, после чего попытались их оттеснить. "После этого начали бросать светошумовые гранаты в людей, в народ, часть которого разбегается, а другая принимает бой, кулаками на до зубов вооруженный KFOR. Тогда боец спецподразделения МВД Косово ROSU с "Калашниковым" приседает на колено и выпускает множество пуль, речь идет не о KFOR, а ROSU, в направлении отходящих сербов и ранит со спины Драгишу Галяка в район таз, живота и кисти, двумя пулями", - сообщил сербский лидер, по его словам, после этого сербы ответили камнями и другими предметами. В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. По словам Вучича пострадали всего 52 серба, которые обратились за медпомощью в больницу северной Косовска-Митровицы, из них трое тяжело раненых, включая Драгишу Галяка 50-ти лет, который ранен двумя пулями албанских спецназовцев. Галяк прооперирован, одна пуля попала в район тазобедренного сустава, другая в руку, он находится на интенсивной терапии. Также тяжелые травмы от многочисленных ударов по телу рукам и ногам получил экс-глава муниципалитета Звечан доктор Драгиша Милович и Часлав Софрониевич серьезно пострадал от резиновых пуль. Силовиками задержано еще четверо сербов. Согласно данным президента Сербии пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев тяжело ранены. Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может эскалировать в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией. Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности. Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии. Перед тем бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874808292.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874928626.html

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в мире, косово, приштина, сербия, александр вучич, милош вучевич, оон, нато