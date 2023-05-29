https://ria.ru/20230529/kosovo-1874898335.html

Международные силы безопасности НАТО атаковали сербов на севере Косово

Международные силы безопасности НАТО атаковали сербов на севере Косово - РИА Новости, 29.05.2023

Международные силы безопасности НАТО атаковали сербов на севере Косово

Вооруженный контингент НАТО применил силу против сербов в муниципалитете Звечан на севере Косово и Метохии, сообщил портал Kosovo online. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T17:57

2023-05-29T17:57

2023-05-29T21:09

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Вооруженный контингент НАТО применил силу против сербов в муниципалитете Звечан на севере Косово и Метохии, сообщил портал Kosovo online."Как минимум двое сербов ранены, из них один молодой парень, он тяжело ранен из огнестрельного оружия, после того как бойцы KFOR применили светошумовые гранаты, а сотрудники косовской полиции открыли огонь. Пострадавшие доставлены в клинико-больничный центр Косовска-Митровице", — говорится в публикации.Во время столкновений получил травмы журналист сербского агентства Танюг."Конфликт начался, когда от 200 до 300 сербов отказались выполнить требования KFOR и отойти от машин косовской полиции, которые были окружены сербами. <...> В ответ полетели бутылки и камни, пострадали несколько человек из KFOR, после чего толпа разбежалась", — уточнило издание.Беспорядки в Звечане начались вечером. Там перед зданием органов местной власти собрались сербы с требованием отвести косовскую полицию и отозвать косовоалбанского мэра. Подойти к зданию им не позволяли косовские полицейские и военнослужащие контингента НАТО. Представителей партии "Сербский список", которые стояли с протестующими, бойцы KFOR втянули за свой кордон. Силовики распылили слезоточивый газ и бросили в толпу около 30 светошумовых гранат. Против сербов также применяли дубинки.В конце апреля в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые бойкотировали местные сербы. Несмотря на то что явка не достигла и четырех процентов, в населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче победили кандидаты от албанских партий. На прошлой неделе Приштина попыталась ввести новых мэров в должности, что спровоцировало очередной виток напряженности.Двадцать шестого мая бойцы косовоалбанской полиции силой заняли здания муниципалитетов в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане. Сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников, начались столкновения, в которых от действий полиции пострадали десять человек.Президент Сербии Александр Вучич в тот же день привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии. По словам министра обороны Милоша Вучевича, напряженность достигла максимума и может вылиться в вооруженный конфликт.Сегодня посол США в Приштине Джеффри Ховенир указал, что главы муниципалитетов, избранные от албанских партий при бойкоте сербов, должны исполнять свои обязанности, но не смеют силой занимать здания местных органов власти на севере края.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874796917.html

https://ria.ru/20230528/kosovo-1874712896.html

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в мире, косово, приштина, милош вучевич, александр вучич, нато, косовска-митровица, белград (город)