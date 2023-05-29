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Правительство разрешило Роскосмосу обсудить с НАСА перекрестные полеты - РИА Новости, 29.05.2023
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22:14 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/kosmos-1874937200.html
Правительство разрешило Роскосмосу обсудить с НАСА перекрестные полеты
Правительство разрешило Роскосмосу обсудить с НАСА перекрестные полеты - РИА Новости, 29.05.2023
Правительство разрешило Роскосмосу обсудить с НАСА перекрестные полеты
Правительство РФ одобрило предложение "Роскосмоса" о проведении переговоров с НАСА по возможному дополнению к договоренности о перекрестных полетах российских... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T22:14
2023-05-29T22:14
россия
михаил мишустин
роскосмос
наса
анна кикина
александр гребенкин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило предложение "Роскосмоса" о проведении переговоров с НАСА по возможному дополнению к договоренности о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Принять предложение государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", согласованное с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о проведении переговоров о подписании дополнения к договоренности об исполнении соглашения между государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях", - говорится в документе. Соглашение между "Роскосмосом" и НАСА было подписано в июле 2022 года. Осенью состоялся первый полет - американский астронавт Фрэнк Рубио полетел на "Союзе МС-22". Через пару недель россиянка Анна Кикина отправилась на Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС отправился космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, во второй половине 2023 года на "Союзе МС-24" предстоит отправиться астронавту НАСА Лорал О"Хара. Также планируется полёт российского космонавта Константина Борисова на американском корабле. Изначально планировалось, что в рамках перекрестных полетов в 2022-2024 годах к МКС будут организованы по три миссии российских и американских кораблей, однако как "Роскосмос", так и НАСА не исключали, что программа будет продлена. В марте "Роскосмос" сообщил, что программа перекрестных полетов на МКС расширена на одну миссию, она состоится в первой половине 2024 года на американском корабле Crew Dragon, в экипаж которого войдет россиянин Александр Гребенкин.
https://ria.ru/20230529/kosmos-1874891210.html
https://ria.ru/20230527/sputnik-1874518083.html
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россия, михаил мишустин, роскосмос, наса, анна кикина, александр гребенкин
Россия, Михаил Мишустин, Роскосмос, НАСА, Анна Кикина, Александр Гребенкин
Правительство разрешило Роскосмосу обсудить с НАСА перекрестные полеты

Правительство разрешило Роскосмосу обсудить с НАСА договор о перекрестных полетах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило предложение "Роскосмоса" о проведении переговоров с НАСА по возможному дополнению к договоренности о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Принять предложение государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", согласованное с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о проведении переговоров о подписании дополнения к договоренности об исполнении соглашения между государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях", - говорится в документе.
Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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Вчера, 17:22
Соглашение между "Роскосмосом" и НАСА было подписано в июле 2022 года. Осенью состоялся первый полет - американский астронавт Фрэнк Рубио полетел на "Союзе МС-22". Через пару недель россиянка Анна Кикина отправилась на Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС отправился космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, во второй половине 2023 года на "Союзе МС-24" предстоит отправиться астронавту НАСА Лорал О"Хара. Также планируется полёт российского космонавта Константина Борисова на американском корабле.
Изначально планировалось, что в рамках перекрестных полетов в 2022-2024 годах к МКС будут организованы по три миссии российских и американских кораблей, однако как "Роскосмос", так и НАСА не исключали, что программа будет продлена. В марте "Роскосмос" сообщил, что программа перекрестных полетов на МКС расширена на одну миссию, она состоится в первой половине 2024 года на американском корабле Crew Dragon, в экипаж которого войдет россиянин Александр Гребенкин.
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27 мая, 12:01
 
РоссияМихаил МишустинРоскосмосНАСААнна КикинаАлександр Гребенкин
 
 
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