https://ria.ru/20230529/kosmos-1874891210.html
Россиянин может стать первым человеком, пробывшим на орбите тысячу суток
Россиянин может стать первым человеком, пробывшим на орбите тысячу суток - РИА Новости, 29.05.2023
Россиянин может стать первым человеком, пробывшим на орбите тысячу суток
Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, которые отправятся на МКС в сентябре 2023 года на корабле "Союз МС-24", проведут там год, что позволит... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:22
2023-05-29T17:22
2023-05-29T17:22
космос - риа наука
земля
олег кононенко
николай чуб
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наса
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, которые отправятся на МКС в сентябре 2023 года на корабле "Союз МС-24", проведут там год, что позволит Кононенко стать первым в истории человеком, пробывшим на орбите более 1000 суток, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "В основной экипаж 70-й и 71-й длительных экспедиций включены космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О'Хара. Им предстоит отправиться на МКС в сентябре 2023 года на корабле "Союз МС-24", - говорится в сообщении. Отмечается, что согласно утверждённому плану, О'Хара возвратится на Землю на корабле "Союз МС-24" в марте 2024 года, а Кононенко и Чуб останутся на станции до сентября 2024 года и приземлятся на корабле "Союз МС-25". "Таким образом, Кононенко и Чубу предстоит выполнить годовой полет на МКС", - указали в "Роскосмосе". Составы экипажей для подготовки к полетам на Международную космическую станцию осенью 2023 года и весной 2024 года были определены межведомственной комиссией в "Роскосмосе". Кононенко совершил уже четыре космических полёта общей продолжительностью более 736 суток. Даже если бы Кононенко отправился в стандартный полугодовой полёт, он побил бы рекорд по суммарному времени, проведённому в космосе (принадлежит Геннадию Падалке - более 878 суток). Теперь же ему предстоит стать первым землянином, пробывшему на орбите более тысячи суток. Всего за время существования МКС на ней прошли три годовые экспедиции. Первая была организована в 2015-2016 годах, тогда россиянин Михаил Корниенко и американец Скотт Келли провели 340 дней на станции. Второй раз был не совсем запланированным. Российский космонавт Пётр Дубров и американский астронавт Марк Ванде Хай пробыли на станции 355 суток, потому что на корабле, на котором они прибыли на станцию, вернулся "киноэкипаж": актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, проведшие на станции 12 дней. Дубров с Ванде Хаем вернулись в марте 2022 года на корабле, на котором прилетели Шипенко с Пересильд. Третья годовая экспедиция идёт сейчас. Её участники, российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американский астронавт Фрэнк Рубио, оказались на станции 21 сентября 2022 года. 15 декабря система охлаждения их "Союза МС-22" пришла в негодность после того, как в неё попал микрометеорит. Для безопасности корабль спустили в беспилотном режиме, а на замену ему отправили "Союз МС-23". Чтобы новый корабль полностью отработал свой ресурс, экспедицию продлили на год. Ожидается, что Прокопьев, Петелин и Рубио проведут на МКС более 370 суток.
https://ria.ru/20230411/kononenko-1864292251.html
https://ria.ru/20230211/mks-1851430585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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космос - риа наука, земля, олег кононенко, николай чуб, роскосмос, наса
Космос - РИА Наука, Земля, Олег Кононенко, Николай Чуб, Роскосмос, НАСА
Россиянин может стать первым человеком, пробывшим на орбите тысячу суток
Космонавт Кононенко может установить на МКС рекорд, пробыв тысячу суток на орбите