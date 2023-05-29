https://ria.ru/20230529/kosmos-1874891210.html

Россиянин может стать первым человеком, пробывшим на орбите тысячу суток

Россиянин может стать первым человеком, пробывшим на орбите тысячу суток - РИА Новости, 29.05.2023

Россиянин может стать первым человеком, пробывшим на орбите тысячу суток

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, которые отправятся на МКС в сентябре 2023 года на корабле "Союз МС-24", проведут там год, что позволит... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T17:22

2023-05-29T17:22

2023-05-29T17:22

космос - риа наука

земля

олег кононенко

николай чуб

роскосмос

наса

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, которые отправятся на МКС в сентябре 2023 года на корабле "Союз МС-24", проведут там год, что позволит Кононенко стать первым в истории человеком, пробывшим на орбите более 1000 суток, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "В основной экипаж 70-й и 71-й длительных экспедиций включены космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О'Хара. Им предстоит отправиться на МКС в сентябре 2023 года на корабле "Союз МС-24", - говорится в сообщении. Отмечается, что согласно утверждённому плану, О'Хара возвратится на Землю на корабле "Союз МС-24" в марте 2024 года, а Кононенко и Чуб останутся на станции до сентября 2024 года и приземлятся на корабле "Союз МС-25". "Таким образом, Кононенко и Чубу предстоит выполнить годовой полет на МКС", - указали в "Роскосмосе". Составы экипажей для подготовки к полетам на Международную космическую станцию осенью 2023 года и весной 2024 года были определены межведомственной комиссией в "Роскосмосе". Кононенко совершил уже четыре космических полёта общей продолжительностью более 736 суток. Даже если бы Кононенко отправился в стандартный полугодовой полёт, он побил бы рекорд по суммарному времени, проведённому в космосе (принадлежит Геннадию Падалке - более 878 суток). Теперь же ему предстоит стать первым землянином, пробывшему на орбите более тысячи суток. Всего за время существования МКС на ней прошли три годовые экспедиции. Первая была организована в 2015-2016 годах, тогда россиянин Михаил Корниенко и американец Скотт Келли провели 340 дней на станции. Второй раз был не совсем запланированным. Российский космонавт Пётр Дубров и американский астронавт Марк Ванде Хай пробыли на станции 355 суток, потому что на корабле, на котором они прибыли на станцию, вернулся "киноэкипаж": актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, проведшие на станции 12 дней. Дубров с Ванде Хаем вернулись в марте 2022 года на корабле, на котором прилетели Шипенко с Пересильд. Третья годовая экспедиция идёт сейчас. Её участники, российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американский астронавт Фрэнк Рубио, оказались на станции 21 сентября 2022 года. 15 декабря система охлаждения их "Союза МС-22" пришла в негодность после того, как в неё попал микрометеорит. Для безопасности корабль спустили в беспилотном режиме, а на замену ему отправили "Союз МС-23". Чтобы новый корабль полностью отработал свой ресурс, экспедицию продлили на год. Ожидается, что Прокопьев, Петелин и Рубио проведут на МКС более 370 суток.

https://ria.ru/20230411/kononenko-1864292251.html

https://ria.ru/20230211/mks-1851430585.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, олег кононенко, николай чуб, роскосмос, наса