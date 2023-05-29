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Белорусская космонавтка полетит на МКС в марте 2024 года - РИА Новости, 29.05.2023
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17:17 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/kosmonavt-1874889392.html
Белорусская космонавтка полетит на МКС в марте 2024 года
Белорусская космонавтка полетит на МКС в марте 2024 года - РИА Новости, 29.05.2023
Белорусская космонавтка полетит на МКС в марте 2024 года
Белорусская космонавтка полетит на Международную космическую станцию вместе с российским космонавтом Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон на корабле... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:17
2023-05-29T17:17
космос - риа наука
белоруссия
земля
центр подготовки космонавтов
роскосмос
наса
олег новицкий
олег кононенко
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Белорусская космонавтка полетит на Международную космическую станцию вместе с российским космонавтом Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон на корабле "Союз МС-25" в марте 2024 года, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". Ранее Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина сообщил, что в экипаж включена белорусская космонавтка Марина Василевская, ее дублёром назначена Анастасия Ленкова. Однако позже с сайта ЦПК эта информация пропала. "В основной экипаж 21-й экспедиции посещения вошли космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, гражданка Республики Беларусь и астронавт NASA Трейси Дайсон. Они должны полететь на МКС в марте 2024 года на корабле "Союз МС-25", - говорится в сообщении. Новицкий с белорусской космонавткой после короткой экспедиции на станции возвратятся на Землю на корабле "Союз МС-24", а Дайсон продолжит полет на МКС до сентября 2024 года. Она вернётся на "Союзе МС-25" вместе с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом, которые до этого прилетят на станцию на "Союзе МС-24" и проведут на ней год. Составы экипажей для подготовки к полетам на МКС осенью 2023 года и весной 2024 года были определены межведомственной комиссией в "Роскосмосе". Ранее бортпроводник авиакомпании "Белавиа" Василевская и детский хирург Ленкова вошли в шорт-лист из шести кандидаток на полет в космос, отобранных в Белоруссии из более чем 3 тысяч претендентов.
https://ria.ru/20230527/orden-1874555983.html
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космос - риа наука, белоруссия, земля, центр подготовки космонавтов, роскосмос, наса, олег новицкий, олег кононенко, николай чуб
Космос - РИА Наука, Белоруссия, Земля, Центр подготовки космонавтов, Роскосмос, НАСА, Олег Новицкий, Олег Кононенко, Николай Чуб
Белорусская космонавтка полетит на МКС в марте 2024 года

Белорусская космонавтка Василевская полетит на МКС с россиянином и американкой в 2024 году

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Белорусская космонавтка полетит на Международную космическую станцию вместе с российским космонавтом Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон на корабле "Союз МС-25" в марте 2024 года, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
Ранее Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина сообщил, что в экипаж включена белорусская космонавтка Марина Василевская, ее дублёром назначена Анастасия Ленкова. Однако позже с сайта ЦПК эта информация пропала.
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"В основной экипаж 21-й экспедиции посещения вошли космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, гражданка Республики Беларусь и астронавт NASA Трейси Дайсон. Они должны полететь на МКС в марте 2024 года на корабле "Союз МС-25", - говорится в сообщении.
Новицкий с белорусской космонавткой после короткой экспедиции на станции возвратятся на Землю на корабле "Союз МС-24", а Дайсон продолжит полет на МКС до сентября 2024 года. Она вернётся на "Союзе МС-25" вместе с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом, которые до этого прилетят на станцию на "Союзе МС-24" и проведут на ней год.
Составы экипажей для подготовки к полетам на МКС осенью 2023 года и весной 2024 года были определены межведомственной комиссией в "Роскосмосе".
Ранее бортпроводник авиакомпании "Белавиа" Василевская и детский хирург Ленкова вошли в шорт-лист из шести кандидаток на полет в космос, отобранных в Белоруссии из более чем 3 тысяч претендентов.
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Космос - РИА НаукаБелоруссияЗемляЦентр подготовки космонавтовРоскосмосНАСАОлег НовицкийОлег КононенкоНиколай Чуб
 
 
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