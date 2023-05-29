Рейтинг@Mail.ru
Херсонская областная филармония выступит в Петергофе - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:51 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/kontsert-1874886433.html
Херсонская областная филармония выступит в Петергофе
Херсонская областная филармония выступит в Петергофе - РИА Новости, 29.05.2023
Херсонская областная филармония выступит в Петергофе
Херсонская областная филармония проведет несколько концертов в Петергофе в честь 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова, рассказала в своем... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:51
2023-05-29T17:51
культура
новости культуры
музыка
ольга любимова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867527502_0:147:3073:1876_1920x0_80_0_0_24bf329a49bbcca93e74005caeb7cbb3.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Херсонская областная филармония проведет несколько концертов в Петергофе в честь 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова, рассказала в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова. Выступления запланированы на август. Как отметила министр, музей-заповедник и филармония подписали соглашение о сотрудничестве. И предстоящие мероприятия будут их первым совместным проектом. &quot;Также Петергоф пригласил к сотрудничеству ряд музеев из ЛНР и Херсонской области. Сотрудники будут помогать коллегам в создании экскурсий и пополнении библиотек&quot;, — добавила Ольга Любимова.Ранее актер Михаил Мамаев поделился подробностями своих поездок в зону спецоперации.
https://ria.ru/20230522/donetsk-1873386817.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867527502_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_ead7fe643fd22bf2d824f5e6dc0e60d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, музыка, ольга любимова
Культура, Новости культуры, Музыка, Ольга Любимова
Херсонская областная филармония выступит в Петергофе

Херсонская областная филармония даст концерт в Петергофе в честь Рахманинова

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФонтан "Чаша" на территории Государственного музея-заповедника "Петергоф"
Фонтан Чаша на территории Государственного музея-заповедника Петергоф - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Херсонская областная филармония проведет несколько концертов в Петергофе в честь 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова, рассказала в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова.
Выступления запланированы на август. Как отметила министр, музей-заповедник и филармония подписали соглашение о сотрудничестве. И предстоящие мероприятия будут их первым совместным проектом.
«

"Также Петергоф пригласил к сотрудничеству ряд музеев из ЛНР и Херсонской области. Сотрудники будут помогать коллегам в создании экскурсий и пополнении библиотек", — добавила Ольга Любимова.

Ранее актер Михаил Мамаев поделился подробностями своих поездок в зону спецоперации.
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
В театры новых регионов доставили первые фуры с реквизитом
22 мая, 12:51
 
КультураНовости культурыМузыкаОльга Любимова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала