https://ria.ru/20230529/kontrnastuplenie-1874754392.html
СМИ: Зеленский боится объявлять контрнаступление
СМИ: Зеленский боится объявлять контрнаступление - РИА Новости, 29.05.2023
СМИ: Зеленский боится объявлять контрнаступление
Несмотря на поддержку со стороны Запада, Владимир Зеленский боится объявить контрнаступление, потому что сомневается в победе Украины, пишет Asia Times. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T10:18
2023-05-29T10:18
2023-05-29T11:11
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Несмотря на поддержку со стороны Запада, Владимир Зеленский боится объявить контрнаступление, потому что сомневается в победе Украины, пишет Asia Times."Он колеблется, несмотря на оснащенность ВСУ американским и европейским вооружением, включая танки "Леопард", так как Украина не сможет вести битву в воздухе, а западное вооружение может плохо работать из-за сбоев в сигналах", — говорится в публикации.Многие эксперты считают, что российские войска значительно превосходят украинские численностью и имеют хорошую технику, добавил автор.В бригадах, которые предполагается задействовать в предстоящем наступлении, много новобранцев, а это "не лучший способ начать большую операцию, Украине не хватает подготовленных кадров", заключает AT.Как заявлял российский МИД, Запад требует от Киева продолжения наступательных действий и оккупации новых российских регионов, хотя и понимает, что такие планы обречены на провал. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие удары встретят "неизбежное возмездие".
https://ria.ru/20230529/ukraina-1874749640.html
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в мире, украина, россия, киев, дмитрий медведев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины
СМИ: Зеленский боится объявлять контрнаступление
Asia Times: Зеленский не решается объявлять контрнаступление