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В Госдуме предложили маркировать контент, создаваемый с помощью нейросетей - РИА Новости, 29.05.2023
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16:30 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/kontent-1874878008.html
В Госдуме предложили маркировать контент, создаваемый с помощью нейросетей
В Госдуме предложили маркировать контент, создаваемый с помощью нейросетей - РИА Новости, 29.05.2023
В Госдуме предложили маркировать контент, создаваемый с помощью нейросетей
Одним из важных шагов по внедрению искусственного интеллекта в повседневную жизнь должна стать маркировка того контента, который создают нейросети, сообщил РИА... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:30
2023-05-29T16:30
технологии
госдума рф
россия
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Одним из важных шагов по внедрению искусственного интеллекта в повседневную жизнь должна стать маркировка того контента, который создают нейросети, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин. "Наша задача состоит в том, чтобы не только грамотно внедрять искусственный интеллект в повседневную жизнь, но и качественно информировать население о том, как именно и, главное, где, в каких процессах осуществляется его работа, как она регулируется и ограничивается для недопущения опасных последствий. Одним из важных шагов в этом направлении, мне кажется, должна стать маркировка того контента, который создают нейросети", - сказал он. Как отметил депутат, уже помечает такого рода контент, например, социальная сеть TikTok. "Наши специалисты из Российского технологического университета МИРЭА предложили делать это при помощи графических знаков. В первую очередь, такая маркировка должна быть нераздражающей и понятной пользователю – людям нужно сразу показывать, какого рода контент перед ними, чтобы они могли анализировать его более тщательно", - рассказал парламентарий. Как добавил парламентарий, количество контента в сети растет постоянно, а вместе с этим может распространяться неправдивая информация. "Никто не гарантирует, что изображение человека, или видео, сгенерированное с помощью изображения человека, не будет использоваться для совершения противоправных действий, или иного неприемлемого поведения в сети, например, кибербулинга", - подчеркнул Немкин.
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технологии, госдума рф, россия
Технологии, Госдума РФ, Россия
В Госдуме предложили маркировать контент, создаваемый с помощью нейросетей

Депутат Немкин предложил маркировать создаваемый с помощью нейросетей контент

© Depositphotos.com / sdecoretНейросеть
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Depositphotos.com / sdecoret
Нейросеть. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Одним из важных шагов по внедрению искусственного интеллекта в повседневную жизнь должна стать маркировка того контента, который создают нейросети, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин.
«
"Наша задача состоит в том, чтобы не только грамотно внедрять искусственный интеллект в повседневную жизнь, но и качественно информировать население о том, как именно и, главное, где, в каких процессах осуществляется его работа, как она регулируется и ограничивается для недопущения опасных последствий. Одним из важных шагов в этом направлении, мне кажется, должна стать маркировка того контента, который создают нейросети", - сказал он.
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Как отметил депутат, уже помечает такого рода контент, например, социальная сеть TikTok.
«
"Наши специалисты из Российского технологического университета МИРЭА предложили делать это при помощи графических знаков. В первую очередь, такая маркировка должна быть нераздражающей и понятной пользователю – людям нужно сразу показывать, какого рода контент перед ними, чтобы они могли анализировать его более тщательно", - рассказал парламентарий.
Как добавил парламентарий, количество контента в сети растет постоянно, а вместе с этим может распространяться неправдивая информация.
«
"Никто не гарантирует, что изображение человека, или видео, сгенерированное с помощью изображения человека, не будет использоваться для совершения противоправных действий, или иного неприемлемого поведения в сети, например, кибербулинга", - подчеркнул Немкин.
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