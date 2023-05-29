https://ria.ru/20230529/kontent-1874878008.html

В Госдуме предложили маркировать контент, создаваемый с помощью нейросетей

В Госдуме предложили маркировать контент, создаваемый с помощью нейросетей - РИА Новости, 29.05.2023

В Госдуме предложили маркировать контент, создаваемый с помощью нейросетей

Одним из важных шагов по внедрению искусственного интеллекта в повседневную жизнь должна стать маркировка того контента, который создают нейросети, сообщил РИА... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T16:30

2023-05-29T16:30

2023-05-29T16:30

технологии

госдума рф

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Одним из важных шагов по внедрению искусственного интеллекта в повседневную жизнь должна стать маркировка того контента, который создают нейросети, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин. "Наша задача состоит в том, чтобы не только грамотно внедрять искусственный интеллект в повседневную жизнь, но и качественно информировать население о том, как именно и, главное, где, в каких процессах осуществляется его работа, как она регулируется и ограничивается для недопущения опасных последствий. Одним из важных шагов в этом направлении, мне кажется, должна стать маркировка того контента, который создают нейросети", - сказал он. Как отметил депутат, уже помечает такого рода контент, например, социальная сеть TikTok. "Наши специалисты из Российского технологического университета МИРЭА предложили делать это при помощи графических знаков. В первую очередь, такая маркировка должна быть нераздражающей и понятной пользователю – людям нужно сразу показывать, какого рода контент перед ними, чтобы они могли анализировать его более тщательно", - рассказал парламентарий. Как добавил парламентарий, количество контента в сети растет постоянно, а вместе с этим может распространяться неправдивая информация. "Никто не гарантирует, что изображение человека, или видео, сгенерированное с помощью изображения человека, не будет использоваться для совершения противоправных действий, или иного неприемлемого поведения в сети, например, кибербулинга", - подчеркнул Немкин.

https://ria.ru/20230519/chatgpt-1872804735.html

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технологии, госдума рф, россия