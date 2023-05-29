https://ria.ru/20230529/konkurs-1874878819.html

Продолжается прием заявок на конкурс "ПРО Образование"

Продолжается прием заявок на конкурс "ПРО Образование" - РИА Новости, 29.05.2023

Продолжается прием заявок на конкурс "ПРО Образование"

Минпросвещения России продолжает прием заявок на Всероссийский конкурс образовательной журналистики "ПРО Образование – 2023". В этом году он приурочен к Году... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T16:32

2023-05-29T16:32

2023-05-29T16:32

год педагога и наставника

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Минпросвещения России продолжает прием заявок на Всероссийский конкурс образовательной журналистики "ПРО Образование – 2023". В этом году он приурочен к Году педагога и наставника. Всего за один месяц на участие в конкурсе поступило более 200 заявок как от журналистов ведущих федеральных СМИ, так и от региональных представителей профессионального сообщества.Заявки на конкурс "ПРО Образование" можно подать по 19 номинациям, часть из них посвящена Году педагога и наставника. На данный момент самая востребованная номинация среди конкурсантов – "Лучшее сообщество образовательного учреждения в социальных сетях", она была учреждена в 2023 году. Второе и третье места занимают "Педагог-блогер" и "Лучший материал о работе педагогов". В пятерку самых популярных номинаций также входят "Лучший материал про воспитание учащихся" и "Лучший материал о модернизации образования".Конкурсные заявки принимаются на сайте до 27 октября 2023 года, а имена победителей конкурса объявят в ноябре в ходе торжественной церемонии награждения в Москве.Всероссийский конкурс "ПРО Образование" – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. Это инструмент выражения общественного признания заслуг региональных и федеральных средств массовой информации, журналистов и блогеров в области освещения и популяризации жизни российской школы. Мероприятие проводится более двадцати лет и за это время стало главным событием образовательной журналистики страны. Конкурс дает возможность тысячам авторов классических СМИ, интернет-порталов и блогов со всей России заявить о своих достижениях.В 2022 году Всероссийский конкурс "ПРО Образование" отметил свой 20-летний юбилей. На конкурс подали 989 заявок из 77 регионов страны, были вручены награды в 12 основных и 5 специальных номинациях. Особого внимания были удостоены учителя-блогеры, которые снимали клипы, вели свои собственные сообщества, создавали полезный просветительский контент и писали про школу в социальной сети "ВКонтакте".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование