https://ria.ru/20230529/konkurs-1874878819.html
Продолжается прием заявок на конкурс "ПРО Образование"
Продолжается прием заявок на конкурс "ПРО Образование" - РИА Новости, 29.05.2023
Продолжается прием заявок на конкурс "ПРО Образование"
Минпросвещения России продолжает прием заявок на Всероссийский конкурс образовательной журналистики "ПРО Образование – 2023". В этом году он приурочен к Году... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:32
2023-05-29T16:32
2023-05-29T16:32
год педагога и наставника
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Минпросвещения России продолжает прием заявок на Всероссийский конкурс образовательной журналистики "ПРО Образование – 2023". В этом году он приурочен к Году педагога и наставника. Всего за один месяц на участие в конкурсе поступило более 200 заявок как от журналистов ведущих федеральных СМИ, так и от региональных представителей профессионального сообщества.Заявки на конкурс "ПРО Образование" можно подать по 19 номинациям, часть из них посвящена Году педагога и наставника. На данный момент самая востребованная номинация среди конкурсантов – "Лучшее сообщество образовательного учреждения в социальных сетях", она была учреждена в 2023 году. Второе и третье места занимают "Педагог-блогер" и "Лучший материал о работе педагогов". В пятерку самых популярных номинаций также входят "Лучший материал про воспитание учащихся" и "Лучший материал о модернизации образования".Конкурсные заявки принимаются на сайте до 27 октября 2023 года, а имена победителей конкурса объявят в ноябре в ходе торжественной церемонии награждения в Москве.Всероссийский конкурс "ПРО Образование" – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. Это инструмент выражения общественного признания заслуг региональных и федеральных средств массовой информации, журналистов и блогеров в области освещения и популяризации жизни российской школы. Мероприятие проводится более двадцати лет и за это время стало главным событием образовательной журналистики страны. Конкурс дает возможность тысячам авторов классических СМИ, интернет-порталов и блогов со всей России заявить о своих достижениях.В 2022 году Всероссийский конкурс "ПРО Образование" отметил свой 20-летний юбилей. На конкурс подали 989 заявок из 77 регионов страны, были вручены награды в 12 основных и 5 специальных номинациях. Особого внимания были удостоены учителя-блогеры, которые снимали клипы, вели свои собственные сообщества, создавали полезный просветительский контент и писали про школу в социальной сети "ВКонтакте".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Минпросвещения России продолжает прием заявок на Всероссийский конкурс образовательной журналистики "ПРО Образование – 2023". В этом году он приурочен к Году педагога и наставника. Всего за один месяц на участие в конкурсе поступило более 200 заявок как от журналистов ведущих федеральных СМИ, так и от региональных представителей профессионального сообщества.
Заявки на конкурс "ПРО Образование" можно подать по 19 номинациям, часть из них посвящена Году педагога и наставника. На данный момент самая востребованная номинация среди конкурсантов – "Лучшее сообщество образовательного учреждения в социальных сетях", она была учреждена в 2023 году. Второе и третье места занимают "Педагог-блогер" и "Лучший материал о работе педагогов". В пятерку самых популярных номинаций также входят "Лучший материал про воспитание учащихся" и "Лучший материал о модернизации образования".
Конкурсные заявки принимаются на сайте до 27 октября 2023 года, а имена победителей конкурса объявят в ноябре в ходе торжественной церемонии награждения в Москве.
Всероссийский конкурс "ПРО Образование" – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. Это инструмент выражения общественного признания заслуг региональных и федеральных средств массовой информации, журналистов и блогеров в области освещения и популяризации жизни российской школы. Мероприятие проводится более двадцати лет и за это время стало главным событием образовательной журналистики страны. Конкурс дает возможность тысячам авторов классических СМИ, интернет-порталов и блогов со всей России заявить о своих достижениях.
В 2022 году Всероссийский конкурс "ПРО Образование" отметил свой 20-летний юбилей. На конкурс подали 989 заявок из 77 регионов страны, были вручены награды в 12 основных и 5 специальных номинациях. Особого внимания были удостоены учителя-блогеры, которые снимали клипы, вели свои собственные сообщества, создавали полезный просветительский контент и писали про школу в социальной сети "ВКонтакте".