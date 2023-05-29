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Япония вместе с США и Южной Кореей призовут КНДР не запускать спутник

Япония вместе с США и Южной Кореей призовут КНДР не запускать спутник - РИА Новости, 29.05.2023

Япония вместе с США и Южной Кореей призовут КНДР не запускать спутник

Япония вместе с США и Южной Кореей будут настоятельно призывать Пхеньян отказаться от запуска спутника, который в Токио считают прикрытием для пуска... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T06:48

2023-05-29T06:48

2023-05-29T06:48

япония

южная корея

сша

хирокадзу мацуно

оон

фумио кисида

ким чен ын

в мире

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ТОКИО, 29 мая – РИА Новости. Япония вместе с США и Южной Кореей будут настоятельно призывать Пхеньян отказаться от запуска спутника, который в Токио считают прикрытием для пуска баллистической ракеты, об этом на пресс-конференции сказал генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. "Премьер-министр дал указания профильным министерствам собирать информацию, своевременно предоставлять населению информацию, в тесном взаимодействии с Америкой и Южной Кореей и заинтересованными странами настоятельно требовать от Северной Кореи воздержаться от пуска, а также быть в полной готовности на случай непредвиденной ситуации", - сказал Мацуно. Он также подтвердил вероятность того, что ракета со спутником может пролететь над районом японского архипелага Сакисима. Премьер-министр Японии Фумио Кисида утром в понедельник назвал пуск баллистической ракеты Северной Кореей "под видом запуска спутника" нарушением резолюции ООН. Ранее в понедельник министр обороны Японии Ясукадзу Хамада дал приказ силам самообороны сбивать ракету Северной Кореи, если она будет нести угрозу территории страны. Ранее сообщалось, что КНДР передала в Международную морскую организацию (IMO) о своем намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня этого года. Существующий при канцелярии премьер-министра Японии отдел по ситуации в Северной Корее занимается сбором и анализом информации. Предполагаемые места падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии – два в Желтом море к юго-западу от КНДР и один у Филиппин в восточной части Тихого океана. Однако, как и при запуске спутника в феврале 2016 и в декабре 2012 года, ракета со спутником может пролететь над районом около японского архипелага Сакисима. В середине мая Ким Чен Ын с дочерью проинспектировал подготовку к запуску первого военного разведывательного спутника КНДР и заявил о стратегической важности обладания им на фоне усиления "происков американских империалистов". Япония считает запуски спутников Северной Кореей всего лишь предлогом для пуска баллистических ракет. В этом смысле предыдущий пуск баллистической ракеты со спутником Северная Корея произвела в феврале 2016 года, до этого такой запуск был осуществлен в декабре 2012 года.

https://ria.ru/20230526/kitay-1874299861.html

япония

южная корея

сша

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япония, южная корея, сша, хирокадзу мацуно, оон, фумио кисида, ким чен ын, в мире