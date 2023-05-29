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В Киеве задержали двух человек, снимавших работу украинской ПВО - РИА Новости, 29.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/kiev-1874898574.html
В Киеве задержали двух человек, снимавших работу украинской ПВО
В Киеве задержали двух человек, снимавших работу украинской ПВО - РИА Новости, 29.05.2023
В Киеве задержали двух человек, снимавших работу украинской ПВО
Киевская полиция сообщила в понедельник о задержании двух человек, снимавших работу украинской ПВО в столице Украины. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:57
2023-05-29T17:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Киевская полиция сообщила в понедельник о задержании двух человек, снимавших работу украинской ПВО в столице Украины. Воздушная тревога звучала по всей Украине ночью и в первой половине дня в понедельник. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов, в том числе в Киеве. "Столичные правоохранители разоблачили двух молодых людей, которые снимали работу ПВО. Нарушителей доставили в Святошинское управление полиции, где с ними пообщались оперативные сотрудники. Сейчас они переданы сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении полиции Киева в социальной сети Facebook*. Ранее в понедельник советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк указал чиновникам и блогерам на недопустимость публикации процесса и результатов работы сил ПВО в условиях военного времени. Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил, что комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит наказание за подобного рода деятельность. Ранее власти Украины призывали граждан страны не публиковать фотоснимки и видеозаписи, отображающие процесс и результаты работы противовоздушной обороны в интернете, поскольку это способно демаскировать расположение соответствующих систем. ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230529/kiev-1874791147.html
https://ria.ru/20230529/pozhar-1874765196.html
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в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
В Киеве задержали двух человек, снимавших работу украинской ПВО

Киевская полиция сообщила о задержании двух человек, снимавших работу украинской ПВО

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины в Киеве
Сотрудники полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : Національна поліція України
Сотрудники полиции Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Киевская полиция сообщила в понедельник о задержании двух человек, снимавших работу украинской ПВО в столице Украины.
Воздушная тревога звучала по всей Украине ночью и в первой половине дня в понедельник. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов, в том числе в Киеве.
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"Столичные правоохранители разоблачили двух молодых людей, которые снимали работу ПВО. Нарушителей доставили в Святошинское управление полиции, где с ними пообщались оперативные сотрудники. Сейчас они переданы сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении полиции Киева в социальной сети Facebook*.
Ранее в понедельник советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк указал чиновникам и блогерам на недопустимость публикации процесса и результатов работы сил ПВО в условиях военного времени. Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил, что комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит наказание за подобного рода деятельность.
Ранее власти Украины призывали граждан страны не публиковать фотоснимки и видеозаписи, отображающие процесс и результаты работы противовоздушной обороны в интернете, поскольку это способно демаскировать расположение соответствующих систем.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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