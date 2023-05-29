Рейтинг@Mail.ru
В Сети жестко отреагировали на жалобы Зеленского из-за ударов по Киеву - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:36 29.05.2023 (обновлено: 01:56 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/kiev-1874723922.html
В Сети жестко отреагировали на жалобы Зеленского из-за ударов по Киеву
В Сети жестко отреагировали на жалобы Зеленского из-за ударов по Киеву - РИА Новости, 29.05.2023
В Сети жестко отреагировали на жалобы Зеленского из-за ударов по Киеву
Пользователи Twitter обрушились с критикой на Зеленского из-за нежелания закончить конфликт, имея такую возможность. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T01:36
2023-05-29T01:56
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
михаил галузин
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter обрушились с критикой на Зеленского из-за нежелания закончить конфликт, имея такую возможность.Так пользователи сети отреагировали на выступление Зеленского, в котором тот жаловался на "самый мощный удар" по Киеву и его окрестностям, нанесенный Россией в День Киева, отмечаемый на Украине каждое последнее воскресенье мая."Никого это больше не волнует. Обычные американцы могут видеть, в какую игру он играет. Все, что ему нужно сделать — это отказаться от НАТО, и все закончится", — дал совет пользователь из США Brandon McConnell."Нам все равно, и мы не хотим, чтобы наши деньги шли вам, и точка", — отметил Amber."Вы отправили тысячи неподготовленных людей в мясорубку Артемовска. Вы – позор", — заявил RedPilledExLiberal."Где все деньги налогоплательщиков? Вам нужно их вернуть", — отметил Oligarch.&quot;Вас следует свергнуть и судить за то, что вы сделали с украинцами. Мир был возможен, но вы хотели играть жестко вместе со своими сторонниками из США и ЕС. Договаривайтесь или убегайте с позором. Это ваши единственные два варианта... если еще не слишком поздно!&quot; — предупредил BitMoney &amp; Co.Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС и возвращение к нейтральному внеблоковому статусу.
https://ria.ru/20230528/iran-1874611155.html
https://ria.ru/20230528/kontrnastuplenie-1874609216.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:488:2080:2048_1920x0_80_0_0_a3ca6f10d649c26e9d9d8c3a92c79ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, украина, михаил галузин, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Михаил Галузин, НАТО, Евросоюз
В Сети жестко отреагировали на жалобы Зеленского из-за ударов по Киеву

Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского и дали ему совет, как закончить конфликт

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter обрушились с критикой на Зеленского из-за нежелания закончить конфликт, имея такую возможность.
Так пользователи сети отреагировали на выступление Зеленского, в котором тот жаловался на "самый мощный удар" по Киеву и его окрестностям, нанесенный Россией в День Киева, отмечаемый на Украине каждое последнее воскресенье мая.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Иран жестко поставил Зеленского на место после его слов о России
Вчера, 06:04
"Никого это больше не волнует. Обычные американцы могут видеть, в какую игру он играет. Все, что ему нужно сделать — это отказаться от НАТО, и все закончится", дал совет пользователь из США Brandon McConnell.
"Нам все равно, и мы не хотим, чтобы наши деньги шли вам, и точка", — отметил Amber.
"Вы отправили тысячи неподготовленных людей в мясорубку Артемовска. Вы – позор", — заявил RedPilledExLiberal.
"Где все деньги налогоплательщиков? Вам нужно их вернуть", — отметил Oligarch.
«

"Вас следует свергнуть и судить за то, что вы сделали с украинцами. Мир был возможен, но вы хотели играть жестко вместе со своими сторонниками из США и ЕС. Договаривайтесь или убегайте с позором. Это ваши единственные два варианта... если еще не слишком поздно!" — предупредил BitMoney & Co.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС и возвращение к нейтральному внеблоковому статусу.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Раскрыта истинная цель заявлений Киева о контрнаступлении
Вчера, 05:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаМихаил ГалузинНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала