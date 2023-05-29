https://ria.ru/20230529/kiev-1874723922.html

В Сети жестко отреагировали на жалобы Зеленского из-за ударов по Киеву

В Сети жестко отреагировали на жалобы Зеленского из-за ударов по Киеву - РИА Новости, 29.05.2023

В Сети жестко отреагировали на жалобы Зеленского из-за ударов по Киеву

Пользователи Twitter обрушились с критикой на Зеленского из-за нежелания закончить конфликт, имея такую возможность. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T01:36

2023-05-29T01:36

2023-05-29T01:56

специальная военная операция на украине

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михаил галузин

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евросоюз

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter обрушились с критикой на Зеленского из-за нежелания закончить конфликт, имея такую возможность.Так пользователи сети отреагировали на выступление Зеленского, в котором тот жаловался на "самый мощный удар" по Киеву и его окрестностям, нанесенный Россией в День Киева, отмечаемый на Украине каждое последнее воскресенье мая."Никого это больше не волнует. Обычные американцы могут видеть, в какую игру он играет. Все, что ему нужно сделать — это отказаться от НАТО, и все закончится", — дал совет пользователь из США Brandon McConnell."Нам все равно, и мы не хотим, чтобы наши деньги шли вам, и точка", — отметил Amber."Вы отправили тысячи неподготовленных людей в мясорубку Артемовска. Вы – позор", — заявил RedPilledExLiberal."Где все деньги налогоплательщиков? Вам нужно их вернуть", — отметил Oligarch."Вас следует свергнуть и судить за то, что вы сделали с украинцами. Мир был возможен, но вы хотели играть жестко вместе со своими сторонниками из США и ЕС. Договаривайтесь или убегайте с позором. Это ваши единственные два варианта... если еще не слишком поздно!" — предупредил BitMoney & Co.Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС и возвращение к нейтральному внеблоковому статусу.

https://ria.ru/20230528/iran-1874611155.html

https://ria.ru/20230528/kontrnastuplenie-1874609216.html

киев

россия

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в мире, киев, россия, украина, михаил галузин, нато, евросоюз