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В Кремле отказались комментировать слова Гладкова о присоединении Харькова - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:01 29.05.2023 (обновлено: 13:02 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/kharkov-1874804476.html
В Кремле отказались комментировать слова Гладкова о присоединении Харькова
В Кремле отказались комментировать слова Гладкова о присоединении Харькова - РИА Новости, 29.05.2023
В Кремле отказались комментировать слова Гладкова о присоединении Харькова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментария по поводу заявления губернатора Белгородской области о том, что для защиты региона от... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:01
2023-05-29T13:02
специальная военная операция на украине
украина
белгородская область
харьков
вячеслав гладков
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментария по поводу заявления губернатора Белгородской области о том, что для защиты региона от атак со стороны Украины нужно присоединить Харьков. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что присоединение Харьковской области станет лучшим способом прекратить обстрелы региона со стороны Украины. "Это относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО, поэтому я не могу это никак комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявление Гладкова. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Из-за частых обстрелов в 15 населенных пунктах области был введен режим чрезвычайной ситуации. Граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.
https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html
украина
белгородская область
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украина, белгородская область, харьков, вячеслав гладков, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белгородская область, Харьков, Вячеслав Гладков, Дмитрий Песков
В Кремле отказались комментировать слова Гладкова о присоединении Харькова

Песков отказался комментировать заявление Гладкова о необходимости присоединить Харьков

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментария по поводу заявления губернатора Белгородской области о том, что для защиты региона от атак со стороны Украины нужно присоединить Харьков.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что присоединение Харьковской области станет лучшим способом прекратить обстрелы региона со стороны Украины.
«
"Это относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО, поэтому я не могу это никак комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявление Гладкова.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Из-за частых обстрелов в 15 населенных пунктах области был введен режим чрезвычайной ситуации. Граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБелгородская областьХарьковВячеслав ГладковДмитрий Песков
 
 
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