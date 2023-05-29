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Украинские хакеры атаковали фонд "Сколково" - РИА Новости, 29.05.2023
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13:52 29.05.2023 (обновлено: 14:27 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/khakery-1874819313.html
Украинские хакеры атаковали фонд "Сколково"
Украинские хакеры атаковали фонд "Сколково" - РИА Новости, 29.05.2023
Украинские хакеры атаковали фонд "Сколково"
Фонд "Сколково" ночью подвергся хакерской атаке "украинского киберфронта", сообщили РИА Новости в организации. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:52
2023-05-29T14:27
сколково
фонд "сколково"
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Фонд "Сколково" ночью подвергся хакерской атаке "украинского киберфронта", сообщили РИА Новости в организации. "В ночь с 28 на 29 мая инфраструктура "Сколково" подверглась хакерской атаке. Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов. Был взломан файлообменник, расположенный на физических мощностях фонда", — следует из заявления.Отмечается, что группа преступников, представившиеся "украинским киберфронтом", взяла на себя ответственность за эту атаку. Помимо сообщения о взломе хакеры обнародовали снимки экранов некоторых внутренних информационных ресурсов и отдельные документы, уточнили в фонде.Сообщается, что сейчас временно недоступны публичные информационные ресурсы "Сколково", такие как сайт sk.ru и онлайн-сервисы. Основную часть работ по их восстановлению закончат в течение суток, к расследованию произошедшего привлекли силовые структуры, добавили в организации.
https://ria.ru/20230524/skolkovo-1873838889.html
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сколково, фонд "сколково"
Сколково, Фонд "Сколково"
Украинские хакеры атаковали фонд "Сколково"

Фонд "Сколково" сообщил о произошедшей ночью хакерской атаке украинского киберфронта

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип Инновационного центра "Сколково"
Логотип Инновационного центра Сколково - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип Инновационного центра "Сколково". Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Фонд "Сколково" ночью подвергся хакерской атаке "украинского киберфронта", сообщили РИА Новости в организации.
"В ночь с 28 на 29 мая инфраструктура "Сколково" подверглась хакерской атаке. Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов. Был взломан файлообменник, расположенный на физических мощностях фонда", — следует из заявления.
Отмечается, что группа преступников, представившиеся "украинским киберфронтом", взяла на себя ответственность за эту атаку. Помимо сообщения о взломе хакеры обнародовали снимки экранов некоторых внутренних информационных ресурсов и отдельные документы, уточнили в фонде.
Сообщается, что сейчас временно недоступны публичные информационные ресурсы "Сколково", такие как сайт sk.ru и онлайн-сервисы. Основную часть работ по их восстановлению закончат в течение суток, к расследованию произошедшего привлекли силовые структуры, добавили в организации.
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