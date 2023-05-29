https://ria.ru/20230529/kazakhstan-1874794084.html

Токаев оценил шутку Лукашенко о вступлении в Союзное государство

Токаев оценил шутку Лукашенко о вступлении в Союзное государство - РИА Новости, 29.05.2023

Токаев оценил шутку Лукашенко о вступлении в Союзное государство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на слова белорусского лидера Александра Лукашенко, предложившего Астане вступить в Союзное государство... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:22

2023-05-29T12:22

2023-05-29T12:49

в мире

казахстан

россия

александр лукашенко

касым-жомарт токаев

союзное государство

евразийский экономический союз

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АСТАНА, 29 мая — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на слова белорусского лидера Александра Лукашенко, предложившего Астане вступить в Союзное государство России и Белоруссии. В интервью журналисту Павлу Зарубину Лукашенко говорил о том, что у Казахстана и других стран могли бы быть такие же тесные отношения, как у Белоруссии с Россией. По его словам, Казахстан мог бы вступить в союз, и тогда "будет ядерное оружие на всех". "На днях президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз", — прокомментировал это высказывание Токаев.Он также коснулся слов Лукашенко о ядерном оружии. "Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов", — сказал глава Казастана. На прошлой неделе в Москве состоялось пленарное заседание Евразийского экономического форума. Там Токаев обратил внимание на то, что в Евразийском экономическом союзе присутствует Союзное государство России и Белоруссии. По мнению казахского президента, это уникальный прецедент в мировой политической истории, когда государство создается по формуле "две страны — одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим пространством, единым союзным правительством и парламентом. "И даже ядерное оружие одно на двоих сейчас", — добавил Токаев. Позже его пресс-секретарь Руслан Желдибай написал в соцсетях, что Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства.

https://ria.ru/20230528/lukashenko-1874649767.html

https://ria.ru/20230524/integratsiya-1873935267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, россия, александр лукашенко, касым-жомарт токаев, союзное государство, евразийский экономический союз