https://ria.ru/20230529/kazakhstan-1874794084.html
Токаев оценил шутку Лукашенко о вступлении в Союзное государство
Токаев оценил шутку Лукашенко о вступлении в Союзное государство - РИА Новости, 29.05.2023
Токаев оценил шутку Лукашенко о вступлении в Союзное государство
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на слова белорусского лидера Александра Лукашенко, предложившего Астане вступить в Союзное государство... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:22
2023-05-29T12:22
2023-05-29T12:49
в мире
казахстан
россия
александр лукашенко
касым-жомарт токаев
союзное государство
евразийский экономический союз
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АСТАНА, 29 мая — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на слова белорусского лидера Александра Лукашенко, предложившего Астане вступить в Союзное государство России и Белоруссии. В интервью журналисту Павлу Зарубину Лукашенко говорил о том, что у Казахстана и других стран могли бы быть такие же тесные отношения, как у Белоруссии с Россией. По его словам, Казахстан мог бы вступить в союз, и тогда "будет ядерное оружие на всех". "На днях президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз", — прокомментировал это высказывание Токаев.Он также коснулся слов Лукашенко о ядерном оружии. "Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов", — сказал глава Казастана. На прошлой неделе в Москве состоялось пленарное заседание Евразийского экономического форума. Там Токаев обратил внимание на то, что в Евразийском экономическом союзе присутствует Союзное государство России и Белоруссии. По мнению казахского президента, это уникальный прецедент в мировой политической истории, когда государство создается по формуле "две страны — одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим пространством, единым союзным правительством и парламентом. "И даже ядерное оружие одно на двоих сейчас", — добавил Токаев. Позже его пресс-секретарь Руслан Желдибай написал в соцсетях, что Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства.
https://ria.ru/20230528/lukashenko-1874649767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, россия, александр лукашенко, касым-жомарт токаев, союзное государство, евразийский экономический союз
В мире, Казахстан, Россия, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Союзное государство, Евразийский экономический союз
Токаев оценил шутку Лукашенко о вступлении в Союзное государство
Токаев оценил шутку Лукашенко о вступлении Казахстана в СГ России и Белоруссии
АСТАНА, 29 мая — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на слова белорусского лидера Александра Лукашенко, предложившего Астане вступить в Союзное государство России и Белоруссии.
В интервью
журналисту Павлу Зарубину Лукашенко говорил о том, что у Казахстана и других стран могли бы быть такие же тесные отношения, как у Белоруссии с Россией. По его словам, Казахстан мог бы вступить в союз, и тогда "будет ядерное оружие на всех".
«
"На днях президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз", — прокомментировал это высказывание Токаев.
Он также коснулся слов Лукашенко о ядерном оружии.
"Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов", — сказал глава Казастана.
Лукашенко призвал объединиться желающих иметь ядерное оружие
На прошлой неделе в Москве состоялось пленарное заседание Евразийского экономического форума. Там Токаев обратил внимание на то, что в Евразийском экономическом союзе присутствует Союзное государство России и Белоруссии. По мнению казахского президента, это уникальный прецедент в мировой политической истории, когда государство создается по формуле "две страны — одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим пространством, единым союзным правительством и парламентом. "И даже ядерное оружие одно на двоих сейчас", — добавил Токаев.
Позже его пресс-секретарь Руслан Желдибай написал в соцсетях, что Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства.
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