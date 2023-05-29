https://ria.ru/20230529/katastrofa-1874732326.html

Экс-сотрудник конгресса сообщил о катастрофе для США на Украине

Экс-сотрудник конгресса сообщил о катастрофе для США на Украине - РИА Новости, 29.05.2023

Экс-сотрудник конгресса сообщил о катастрофе для США на Украине

Администрация президента Джо Байдена привела США к превращению в инструмент Украины, такое мнение высказал бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T06:09

2023-05-29T06:09

2023-05-29T06:13

специальная военная операция на украине

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украина

киев

джо байден

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Администрация президента Джо Байдена привела США к превращению в инструмент Украины, такое мнение высказал бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для 19fortyfive."Не имея сил положить конец этому конфликту или возглавить его, Соединенные Штаты стали инструментом Киева и заложником угрозы эскалации в отношениях с Москвой", — написал он.Байден оказал наиболее негативное влияние на внешнюю политику США, не только напрямую ввязавшись в украинский конфликт, который может перерасти в мировую ядерную войну, но и ослабив свои позиции в отношениях с Китаем, отметил аналитик."Он может нанести непоправимый ущерб Америке, если ему удастся обеспечить себе второй срок <…>. Он разрушитель нашей когда-то великой страны", — резюмировал эксперт.После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО начали оказывать киевскому режиму финансовую помощь и поставлять боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. Россия неоднократно заявляла, что поддержка Запада и поставки оружия ВСУ только затягивают конфликт.

https://ria.ru/20230527/artemovsk-1874483221.html

https://ria.ru/20230527/kiev-1874481610.html

сша

украина

киев

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в мире, сша, украина, киев, джо байден, вооруженные силы украины, нато