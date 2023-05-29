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Экс-сотрудник конгресса сообщил о катастрофе для США на Украине - РИА Новости, 29.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:09 29.05.2023 (обновлено: 06:13 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/katastrofa-1874732326.html
Экс-сотрудник конгресса сообщил о катастрофе для США на Украине
Экс-сотрудник конгресса сообщил о катастрофе для США на Украине - РИА Новости, 29.05.2023
Экс-сотрудник конгресса сообщил о катастрофе для США на Украине
Администрация президента Джо Байдена привела США к превращению в инструмент Украины, такое мнение высказал бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T06:09
2023-05-29T06:13
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
джо байден
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Администрация президента Джо Байдена привела США к превращению в инструмент Украины, такое мнение высказал бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для 19fortyfive."Не имея сил положить конец этому конфликту или возглавить его, Соединенные Штаты стали инструментом Киева и заложником угрозы эскалации в отношениях с Москвой", — написал он.Байден оказал наиболее негативное влияние на внешнюю политику США, не только напрямую ввязавшись в украинский конфликт, который может перерасти в мировую ядерную войну, но и ослабив свои позиции в отношениях с Китаем, отметил аналитик."Он может нанести непоправимый ущерб Америке, если ему удастся обеспечить себе второй срок &lt;…&gt;. Он разрушитель нашей когда-то великой страны", — резюмировал эксперт.После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО начали оказывать киевскому режиму финансовую помощь и поставлять боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. Россия неоднократно заявляла, что поддержка Запада и поставки оружия ВСУ только затягивают конфликт.
https://ria.ru/20230527/artemovsk-1874483221.html
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сша
украина
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в мире, сша, украина, киев, джо байден, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО
Экс-сотрудник конгресса сообщил о катастрофе для США на Украине

Экс-сотрудник конгресса Вейхерт: США стали инструментом Киева в украинском конфликте

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Администрация президента Джо Байдена привела США к превращению в инструмент Украины, такое мнение высказал бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для 19fortyfive.
"Не имея сил положить конец этому конфликту или возглавить его, Соединенные Штаты стали инструментом Киева и заложником угрозы эскалации в отношениях с Москвой", — написал он.
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Байден оказал наиболее негативное влияние на внешнюю политику США, не только напрямую ввязавшись в украинский конфликт, который может перерасти в мировую ядерную войну, но и ослабив свои позиции в отношениях с Китаем, отметил аналитик.
«
"Он может нанести непоправимый ущерб Америке, если ему удастся обеспечить себе второй срок <…>. Он разрушитель нашей когда-то великой страны", — резюмировал эксперт.
После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО начали оказывать киевскому режиму финансовую помощь и поставлять боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. Россия неоднократно заявляла, что поддержка Запада и поставки оружия ВСУ только затягивают конфликт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевДжо БайденВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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