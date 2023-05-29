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Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер - РИА Новости, 29.05.2023
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13:33 29.05.2023 (обновлено: 20:08 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/kamery-1874812921.html
Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер
Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер - РИА Новости, 29.05.2023
Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер
Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах размещения стационарных дорожных камер, следует из документа на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:33
2023-05-29T20:08
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах размещения стационарных дорожных камер, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что устройства можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка; на перекрестках; в местах, определяемых ГИБДД. Данные об установке камер и список фиксируемых нарушений будут опубликованы в интернете. Решение об установке камеры могут принять уполномоченный орган исполнительной власти региона или владелец автодороги по согласованию с территориальным органом МВД. Камера должна быть сертифицирована. Если нарушение зафиксирует камера, которая не отвечает установленным требованиям, административная ответственность для водителей не предусматривается. Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20230529/minpromtorg-1874794761.html
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общество, авто, россия, владимир путин, гибдд мвд рф
Общество, Авто, Россия, Владимир Путин, ГИБДД МВД РФ
Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер

Президент Владимир Путин подписал закон о правилах установки стационарных камер на дорогах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах размещения стационарных дорожных камер, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что устройства можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка; на перекрестках; в местах, определяемых ГИБДД.
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Данные об установке камер и список фиксируемых нарушений будут опубликованы в интернете. Решение об установке камеры могут принять уполномоченный орган исполнительной власти региона или владелец автодороги по согласованию с территориальным органом МВД. Камера должна быть сертифицирована.
Если нарушение зафиксирует камера, которая не отвечает установленным требованиям, административная ответственность для водителей не предусматривается.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
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