https://ria.ru/20230529/kamery-1874812921.html
Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер
Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер - РИА Новости, 29.05.2023
Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер
Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах размещения стационарных дорожных камер, следует из документа на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:33
2023-05-29T13:33
2023-05-29T20:08
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владимир путин
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах размещения стационарных дорожных камер, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что устройства можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка; на перекрестках; в местах, определяемых ГИБДД. Данные об установке камер и список фиксируемых нарушений будут опубликованы в интернете. Решение об установке камеры могут принять уполномоченный орган исполнительной власти региона или владелец автодороги по согласованию с территориальным органом МВД. Камера должна быть сертифицирована. Если нарушение зафиксирует камера, которая не отвечает установленным требованиям, административная ответственность для водителей не предусматривается. Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20230529/minpromtorg-1874794761.html
https://ria.ru/20230526/ugon-1874240009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, россия, владимир путин, гибдд мвд рф
Общество, Авто, Россия, Владимир Путин, ГИБДД МВД РФ
Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер
Президент Владимир Путин подписал закон о правилах установки стационарных камер на дорогах