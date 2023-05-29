https://ria.ru/20230529/kamery-1874812921.html

Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер

Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер - РИА Новости, 29.05.2023

Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер

Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах размещения стационарных дорожных камер, следует из документа на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T13:33

2023-05-29T13:33

2023-05-29T20:08

общество

авто

россия

владимир путин

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах размещения стационарных дорожных камер, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что устройства можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка; на перекрестках; в местах, определяемых ГИБДД. Данные об установке камер и список фиксируемых нарушений будут опубликованы в интернете. Решение об установке камеры могут принять уполномоченный орган исполнительной власти региона или владелец автодороги по согласованию с территориальным органом МВД. Камера должна быть сертифицирована. Если нарушение зафиксирует камера, которая не отвечает установленным требованиям, административная ответственность для водителей не предусматривается. Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20230529/minpromtorg-1874794761.html

https://ria.ru/20230526/ugon-1874240009.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, авто, россия, владимир путин, гибдд мвд рф