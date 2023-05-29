https://ria.ru/20230529/kalendar-1874803022.html
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в июне
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в июне - РИА Новости, 29.05.2023
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в июне
Россиян в июне ожидает короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня, выходные продлятся с 10 по 12 июня включительно,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:55
2023-05-29T12:55
2023-05-29T12:55
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
россия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россиян в июне ожидает короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня, выходные продлятся с 10 по 12 июня включительно, сообщается в Telegram-канале Роструда. "В июне нас с вами ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. В этом году 12 июня выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы 10 июня по понедельник 12 июня включительно. Рабочая неделя начнется со вторника 13 июня", - говорится в сообщении. В ведомстве также напомнили, что, привлекая сотрудника к работе в выходной день, нужно получить от него письменное согласие и издать соответствующий приказ, а нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. Работникам со сдельной оплатой труда за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, заключили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), россия
Общество, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Россия
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в июне
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в середине июня из-за празднования Дня России
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости.
Россиян в июне ожидает короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня, выходные продлятся с 10 по 12 июня включительно, сообщается в Telegram-канале
Роструда.
«
"В июне нас с вами ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. В этом году 12 июня выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы 10 июня по понедельник 12 июня включительно. Рабочая неделя начнется со вторника 13 июня", - говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что, привлекая сотрудника к работе в выходной день, нужно получить от него письменное согласие и издать соответствующий приказ, а нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.
Работникам со сдельной оплатой труда за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, заключили в ведомстве.