https://ria.ru/20230529/italiya-1874746453.html
Бизнесмен рассказал о работе итальянских компаний в России
Бизнесмен рассказал о работе итальянских компаний в России - РИА Новости, 29.05.2023
Бизнесмен рассказал о работе итальянских компаний в России
Большинство итальянских компаний продолжают работать в России, многие из них – порядка 110 - имеют в стране свои производства, заявил РИА Новости президент... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T09:12
2023-05-29T09:12
2023-05-29T13:13
экономика
россия
витторио торрембини
италия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Большинство итальянских компаний продолжают работать в России, многие из них – порядка 110 - имеют в стране свои производства, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. "Большинство моих соотечественников по-прежнему работают в России. Это – 150 частных компаний, что входят в GIM Unimpresa. 99% сотрудников, работающих в них, приблизительно 65 тысяч людей, - россияне. Годовой оборот этих компаний равен почти 6 миллиардам евро", - сказал он. По его словам, представлены они в самых разных областях, "многие – порядка 110 компаний – имеют в стране свои производства". "Одни выпускают макароны, сыры, колбасы, другие изготавливают строительные материалы, цемент, керамическую плитку, третьи заняты в фармацевтике, химии", - заметил итальянский бизнесмен. "Причем разбросаны предприятия по всем регионам России, от Калининграда, как говорится, до Владивостока. Некоторые из них за минувший год многократно увеличили свою прибыль и инвестируют ее теперь в расширение своих предприятий в России", - подчеркнул Торрембини. Читайте полный текст интервью Витторио Торрембини >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, витторио торрембини, италия
Экономика, Россия, Витторио Торрембини, Италия
Бизнесмен рассказал о работе итальянских компаний в России
Глава GIM Unimpresa Торрембини: до 110 итальянских компаний имеют производства в России
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Большинство итальянских компаний продолжают работать в России, многие из них – порядка 110 - имеют в стране свои производства, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
«
"Большинство моих соотечественников по-прежнему работают в России. Это – 150 частных компаний, что входят в GIM Unimpresa. 99% сотрудников, работающих в них, приблизительно 65 тысяч людей, - россияне. Годовой оборот этих компаний равен почти 6 миллиардам евро", - сказал он.
По его словам, представлены они в самых разных областях, "многие – порядка 110 компаний – имеют в стране свои производства".
"Одни выпускают макароны, сыры, колбасы, другие изготавливают строительные материалы, цемент, керамическую плитку, третьи заняты в фармацевтике, химии", - заметил итальянский бизнесмен.
«
"Причем разбросаны предприятия по всем регионам России, от Калининграда, как говорится, до Владивостока. Некоторые из них за минувший год многократно увеличили свою прибыль и инвестируют ее теперь в расширение своих предприятий в России", - подчеркнул Торрембини.
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