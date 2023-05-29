https://ria.ru/20230529/italiya-1874746453.html

Бизнесмен рассказал о работе итальянских компаний в России

Бизнесмен рассказал о работе итальянских компаний в России - РИА Новости, 29.05.2023

Бизнесмен рассказал о работе итальянских компаний в России

Большинство итальянских компаний продолжают работать в России, многие из них – порядка 110 - имеют в стране свои производства, заявил РИА Новости президент... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T09:12

2023-05-29T09:12

2023-05-29T13:13

экономика

россия

витторио торрембини

италия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Большинство итальянских компаний продолжают работать в России, многие из них – порядка 110 - имеют в стране свои производства, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. "Большинство моих соотечественников по-прежнему работают в России. Это – 150 частных компаний, что входят в GIM Unimpresa. 99% сотрудников, работающих в них, приблизительно 65 тысяч людей, - россияне. Годовой оборот этих компаний равен почти 6 миллиардам евро", - сказал он. По его словам, представлены они в самых разных областях, "многие – порядка 110 компаний – имеют в стране свои производства". "Одни выпускают макароны, сыры, колбасы, другие изготавливают строительные материалы, цемент, керамическую плитку, третьи заняты в фармацевтике, химии", - заметил итальянский бизнесмен. "Причем разбросаны предприятия по всем регионам России, от Калининграда, как говорится, до Владивостока. Некоторые из них за минувший год многократно увеличили свою прибыль и инвестируют ее теперь в расширение своих предприятий в России", - подчеркнул Торрембини. Читайте полный текст интервью Витторио Торрембини >>

https://ria.ru/20230419/razov-1866180560.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, витторио торрембини, италия