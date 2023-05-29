https://ria.ru/20230529/investory-1874728443.html

Подсчитана сумма, выведенная из России ушедшими иностранными компаниями

Подсчитана сумма, выведенная из России ушедшими иностранными компаниями - РИА Новости, 29.05.2023

Подсчитана сумма, выведенная из России ушедшими иностранными компаниями

Иностранные инвесторы, покинувшие Россию, за год вывели около 36 миллиардов долларов, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T03:44

2023-05-29T03:44

2023-05-29T10:50

россия

максим осадчий

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Иностранные инвесторы, покинувшие Россию, за год вывели около 36 миллиардов долларов, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.Он проанализировал данные Центробанка, согласно которым с марта 2022 по март 2023 года уходящие из России компании совершили 200 сделок по продаже активов, причем лишь 20 процентов из них продали активы стоимостью выше 100 миллионов долларов. "В предположении выполнения правила Парето 80/20 по отношению к размеру активов можно оценить размер выведенного иностранными инвесторами из России капитала <…> на уровне 36 миллиардов долларов", — сказал Осадчий.Как отмечали в ЦБ, в национальных масштабах влияние продажи иностранными инвесторами российских активов на отечественный рынок ограниченно, так как значительная часть таких сделок подразумевает сохранение необходимых лицензий и патентов, к тому же многие компании рассчитывают вернуться.

https://ria.ru/20230424/kompaniya-1867280914.html

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россия, максим осадчий, центральный банк рф (цб рф), экономика