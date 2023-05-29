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"Мы будем одни". В Грузии описали сценарий конфликта с Россией - РИА Новости, 29.05.2023
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15:45 29.05.2023 (обновлено: 16:51 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/gruziya-1874862371.html
"Мы будем одни". В Грузии описали сценарий конфликта с Россией
"Мы будем одни". В Грузии описали сценарий конфликта с Россией - РИА Новости, 29.05.2023
"Мы будем одни". В Грузии описали сценарий конфликта с Россией
заявил глава парламента республики Шалва Папуашвили в интервью газете "Квирис палитра"."Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:45
2023-05-29T16:51
в мире
грузия
россия
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Гипотетический вооруженный конфликт между Россией и Грузией будет проходить только между двумя странами, заявил глава парламента республики Шалва Папуашвили в интервью газете "Квирис палитра"."Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него", — сказал он.Он добавил, Запад при таком развитии событий займется поставками вооружения для Грузии, как и в случае с Украиной.По его словам, главными приоритетами для страны остаются поддержание мирной обстановки и развитие экономических показателей.Кроме того, Папуашвили назвал отказ Грузии от антироссийских санкций "стратегической толерантной политикой".
https://ria.ru/20230527/aviasoobschenie-1874545382.html
https://ria.ru/20230526/gruziya-1874439241.html
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в мире, грузия, россия, украина
В мире, Грузия, Россия, Украина
"Мы будем одни". В Грузии описали сценарий конфликта с Россией

Спикер парламента Папуашвили: Грузия будет одна при конфликте с Россией, как и Украина

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Гипотетический вооруженный конфликт между Россией и Грузией будет проходить только между двумя странами, заявил глава парламента республики Шалва Папуашвили в интервью газете "Квирис палитра".

"Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него", — сказал он.
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Он добавил, Запад при таком развитии событий займется поставками вооружения для Грузии, как и в случае с Украиной.
По его словам, главными приоритетами для страны остаются поддержание мирной обстановки и развитие экономических показателей.
Кроме того, Папуашвили назвал отказ Грузии от антироссийских санкций "стратегической толерантной политикой".
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