https://ria.ru/20230529/gruziya-1874862371.html

"Мы будем одни". В Грузии описали сценарий конфликта с Россией

"Мы будем одни". В Грузии описали сценарий конфликта с Россией - РИА Новости, 29.05.2023

"Мы будем одни". В Грузии описали сценарий конфликта с Россией

заявил глава парламента республики Шалва Папуашвили в интервью газете "Квирис палитра"."Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T15:45

2023-05-29T15:45

2023-05-29T16:51

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Гипотетический вооруженный конфликт между Россией и Грузией будет проходить только между двумя странами, заявил глава парламента республики Шалва Папуашвили в интервью газете "Квирис палитра"."Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него", — сказал он.Он добавил, Запад при таком развитии событий займется поставками вооружения для Грузии, как и в случае с Украиной.По его словам, главными приоритетами для страны остаются поддержание мирной обстановки и развитие экономических показателей.Кроме того, Папуашвили назвал отказ Грузии от антироссийских санкций "стратегической толерантной политикой".

https://ria.ru/20230527/aviasoobschenie-1874545382.html

https://ria.ru/20230526/gruziya-1874439241.html

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