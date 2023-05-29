"Мы будем одни". В Грузии описали сценарий конфликта с Россией

Спикер парламента Папуашвили: Грузия будет одна при конфликте с Россией, как и Украина
"Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него", — сказал он.
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