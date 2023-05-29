https://ria.ru/20230529/gretsiya-1874884137.html
Президент Греции издала указ о роспуске парламента
Президент Греции издала указ о роспуске парламента - РИА Новости, 29.05.2023
Президент Греции издала указ о роспуске парламента
Президент Греции Катерина Сакелларопулу подписала указ о роспуске парламента и проведении 25 июня 2023 года выборов депутатов, документ опубликован в... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:54
2023-05-29T16:54
2023-05-29T16:54
греция
в мире
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 29 мая - РИА Новости. Президент Греции Катерина Сакелларопулу подписала указ о роспуске парламента и проведении 25 июня 2023 года выборов депутатов, документ опубликован в "Правительственной газете". В указе говорится, что после предыдущих выборов была подтверждена невозможность формирования правительства, пользующегося доверием парламента. В связи с этим парламент распущен, выборы членов парламента назначены на 25 июня 2023 года. "Созываем парламент, сформированный в результате выборов, 3 июля 2023 года, в понедельник, в 11.00", - говорится в указе, подписанном президентом и премьер-министром технического правительства Иоаннисом Сармасом. Греческое общественное телевидение ERT сообщило, что по традиции указ уже вывешен охраной на доске объявлений у входа в парламент Греции. Таким образом, в Греции начинается официальный предвыборный период. Второй раз в современной истории Греции парламент распускается фактически сразу после избрания. Парламент Греции, избранный 21 мая, в воскресенье был приведен к присяге, а на своем первом и единственном пленарном заседании избрал руководство – председателя, его заместителей и секретарей. Спикером был переизбран Константинос Тасулас. Выборы 21 мая проходили по простой пропорциональной системе, и ни одна партия не смогла получить абсолютное большинство - 151 место или больше в 300-местном парламенте. Первой партии - "Новой демократии" не хватило всего пяти мест, у нее 146 голосов, но ее лидер, уже бывший премьер-министр Кириакос Мицотакис отказался обсуждать создание коалиционного правительства с оппозицией, заявив, что будет добиваться внеочередных выборов и однопартийного кабинета. Лидеры оппозиции отказались принимать мандат на изучение возможности образования коалиционного правительства. Следующие выборы пройдут по усиленной пропорциональной системе с бонусом для партии, набравшей голосов больше других. Если она наберет больше 25% голосов избирателей, то получает бонус в 20 дополнительных мест, каждые пол процентных пункта голосов будут приносить по одному дополнительному месту, а максимальный бонус составит 50 мест при 40% голосов избирателей или более.
https://ria.ru/20230523/tsipras-1873569790.html
https://ria.ru/20230524/otnosheniya-1873854768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, в мире, кириакос мицотакис
Греция, В мире, Кириакос Мицотакис
Президент Греции издала указ о роспуске парламента
Президент Греции издала указ о роспуске парламента и проведении выборов 25 июня
АФИНЫ, 29 мая - РИА Новости. Президент Греции Катерина Сакелларопулу подписала указ о роспуске парламента и проведении 25 июня 2023 года выборов депутатов, документ опубликован в "Правительственной газете".
В указе говорится, что после предыдущих выборов была подтверждена невозможность формирования правительства, пользующегося доверием парламента. В связи с этим парламент распущен, выборы членов парламента назначены на 25 июня 2023 года.
Ципрас отказался от мандата на формирование правительства Греции
"Созываем парламент, сформированный в результате выборов, 3 июля 2023 года, в понедельник, в 11.00", - говорится в указе, подписанном президентом и премьер-министром технического правительства Иоаннисом Сармасом.
Греческое общественное телевидение ERT сообщило, что по традиции указ уже вывешен охраной на доске объявлений у входа в парламент Греции. Таким образом, в Греции начинается официальный предвыборный период.
Второй раз в современной истории Греции парламент распускается фактически сразу после избрания.
Парламент Греции, избранный 21 мая, в воскресенье был приведен к присяге, а на своем первом и единственном пленарном заседании избрал руководство – председателя, его заместителей и секретарей. Спикером был переизбран Константинос Тасулас.
Выборы 21 мая проходили по простой пропорциональной системе, и ни одна партия не смогла получить абсолютное большинство - 151 место или больше в 300-местном парламенте. Первой партии - "Новой демократии" не хватило всего пяти мест, у нее 146 голосов, но ее лидер, уже бывший премьер-министр Кириакос Мицотакис
отказался обсуждать создание коалиционного правительства с оппозицией, заявив, что будет добиваться внеочередных выборов и однопартийного кабинета. Лидеры оппозиции отказались принимать мандат на изучение возможности образования коалиционного правительства.
Следующие выборы пройдут по усиленной пропорциональной системе с бонусом для партии, набравшей голосов больше других. Если она наберет больше 25% голосов избирателей, то получает бонус в 20 дополнительных мест, каждые пол процентных пункта голосов будут приносить по одному дополнительному месту, а максимальный бонус составит 50 мест при 40% голосов избирателей или более.
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