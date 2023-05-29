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В Греции туриста убило ударом молнии - РИА Новости, 29.05.2023
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Туризм
 
16:10 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/gretsiya-1874867724.html
В Греции туриста убило ударом молнии
В Греции туриста убило ударом молнии - РИА Новости, 29.05.2023
В Греции туриста убило ударом молнии
На греческом острове Родос в понедельник из-за удара молнии погиб 26-летний британский турист, сообщает местное издание Rodiaki. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:10
2023-05-29T16:10
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АФИНЫ, 29 мая - РИА Новости. На греческом острове Родос в понедельник из-за удара молнии погиб 26-летний британский турист, сообщает местное издание Rodiaki.Во время грозы турист пошел купаться в море в районе Агия Агата, игнорируя призывы других отдыхающих выйти из воды. После удара молнии молодой человек с помощью других купальщиков был доставлен на сушу, спасатели и врачи скорой помощи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось, сообщает издание. Расследование трагического инцидента проведут власти порта Родоса.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Родос, Греция
В Греции туриста убило ударом молнии

Британский турист погиб от удара молнии на Родосе

© Pixabay / steel902 Остров Родос
Остров Родос - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Pixabay / steel902
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 29 мая - РИА Новости. На греческом острове Родос в понедельник из-за удара молнии погиб 26-летний британский турист, сообщает местное издание Rodiaki.
Во время грозы турист пошел купаться в море в районе Агия Агата, игнорируя призывы других отдыхающих выйти из воды.
После удара молнии молодой человек с помощью других купальщиков был доставлен на сушу, спасатели и врачи скорой помощи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось, сообщает издание.
Расследование трагического инцидента проведут власти порта Родоса.
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