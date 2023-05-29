https://ria.ru/20230529/gosizmena-1874879923.html
Житель Крыма признал в суде вину в приготовлении к госизмене
Житель Крыма признал в суде вину в приготовлении к госизмене - РИА Новости, 29.05.2023
Житель Крыма признал в суде вину в приготовлении к госизмене
Житель Крыма Альберт Круглов, которого обвиняют в приготовлении к государственной измене и участии в деятельности террористической организации, признал вину в... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:36
2023-05-29T16:36
2023-05-29T18:17
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая – РИА Новости. Житель Крыма Альберт Круглов, которого обвиняют в приготовлении к государственной измене и участии в деятельности террористической организации, признал вину в ходе рассмотрения уголовного дела в Южном окружном военном суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания. "Да, ваша честь, полностью признаю вину", - сказал Круглов, отвечая на вопрос судьи, признает ли он свою вину. В частности, гособвинитель рассказал в ходе заседания, что Круглов планировал перейти на сторону ВСУ и вступить в террористическое объединение "Азов"*, запрещенное в Российской Федерации. Круглову вменяют статьи "приготовление к участию в деятельности террористической организации" и "приготовление к госизмене". Как сообщало УФСБ по Крыму, внимание спецслужб житель Алушты Альберт Круглов привлек после публикации в соцсети религиозно-экстремистских призывов. В 2018 году дома у него нашли две самодельные бомбы, замаскированные под термос и бутылку. В ходе следствия он полностью признал вину. В 2019 году Алуштинский городской суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч рублей.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230529/memorial-1874877187.html
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происшествия, алушта, вооруженные силы украины, республика крым, россия
Происшествия, Алушта, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Россия
Житель Крыма признал в суде вину в приготовлении к госизмене
Житель Крыма Круглов признал в военном суде вину в приготовлении к госизмене
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая – РИА Новости. Житель Крыма Альберт Круглов, которого обвиняют в приготовлении к государственной измене и участии в деятельности террористической организации, признал вину в ходе рассмотрения уголовного дела в Южном окружном военном суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.
"Да, ваша честь, полностью признаю вину", - сказал Круглов, отвечая на вопрос судьи, признает ли он свою вину.
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В частности, гособвинитель рассказал в ходе заседания, что Круглов планировал перейти на сторону ВСУ
и вступить в террористическое объединение "Азов"*, запрещенное в Российской Федерации.
Круглову вменяют статьи "приготовление к участию в деятельности террористической организации" и "приготовление к госизмене".
Как сообщало УФСБ по Крыму, внимание спецслужб житель Алушты
Альберт Круглов привлек после публикации в соцсети религиозно-экстремистских призывов. В 2018 году дома у него нашли две самодельные бомбы, замаскированные под термос и бутылку. В ходе следствия он полностью признал вину. В 2019 году Алуштинский городской суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч рублей.
* Запрещенная в России террористическая организация
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