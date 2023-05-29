https://ria.ru/20230529/gosdolg-1874940655.html

Демократам дали указания по поддержке сделки по госдолгу США, пишут СМИ

Демократам дали указания по поддержке сделки по госдолгу США, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2023

Демократам дали указания по поддержке сделки по госдолгу США, пишут СМИ

Членам Демократической партии в палате представителей конгресса США подготовлены указания, как им следует комментировать сделку американского президента Джо... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T22:53

2023-05-29T22:53

2023-05-29T22:53

в мире

сша

джо байден

кевин маккарти

попытки изменить потолок госдолга сша

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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Членам Демократической партии в палате представителей конгресса США подготовлены указания, как им следует комментировать сделку американского президента Джо Байдена и спикера палаты Кевина Маккарти по госдолгу страны, пишет Axios."Двухпартийное соглашение по бюджету президента Байдена защищает американский народ, не давая экстремальным... республиканцам форсировать опустошительный дефолт", - сказано в документе с "руководящими указаниями к сообщениям" демократического комитета по политике и коммуникациям палаты представителей, опубликованном новостным интернет-порталом Axios. Кроме того, демократам предписано говорить о том, что соглашение "предотвращает худший кризис из возможных" и "отказывает республиканцам в их экстремальных запросах на сокращения критически значимых линий жизнеобеспечения американцев". Руководство также содержит указание говорить о том, что соглашение главы Белого дома защищает образование, здравоохранение, заботу о ветеранах и инвестиции в инфраструктуру и климат. Ранее днем Байден сообщил, что ему удалось достичь бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта в стране, после чего соответствующий законопроект был внесен в конгресс для рассмотрения. Согласно тексту документа, предусмотрено повышение потолка госдолга до января 2025 года. "Статья 3101(b) раздела 31 Кодекса США (регулирует предельный размер государственных заимствований американского правительства - ред.) не должна применяться на протяжении периода, начиная с даты вступления в силу настоящего закона и до 1 января 2025 года", - указано в законопроекте. Маккарти, в свою очередь, выступая в эфире Fox News, заявил о том, что, хотя Байден и пошел на соглашение, в Демократической партии оказались разочарованы итогам переговоров. "Прямо сейчас демократы очень разочарованы… в законопроекте для них ничего нет", - отмечал спикер палаты.

https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html

https://ria.ru/20230529/russkie-1874697488.html

https://ria.ru/20230413/ssha-1864781668.html

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в мире, сша, джо байден, кевин маккарти, попытки изменить потолок госдолга сша