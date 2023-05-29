https://ria.ru/20230529/gitary-1874752937.html

Челябинская область отправит гитары с автографами знаменитостей в зону СВО

Челябинская область отправит гитары с автографами знаменитостей в зону СВО - РИА Новости, 29.05.2023

Челябинская область отправит гитары с автографами знаменитостей в зону СВО

Пять гитар с автографами известных людей отправит в зону специальной военной операции Челябинская область, сообщила в понедельник в Telegram-канале пресс-служба РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T10:07

2023-05-29T10:07

2023-05-29T10:07

надежные люди

челябинская область

игорь петренко

леонид агутин

ольга кормухина

общероссийский народный фронт

вооруженные силы рф

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая – РИА Новости. Пять гитар с автографами известных людей отправит в зону специальной военной операции Челябинская область, сообщила в понедельник в Telegram-канале пресс-служба регионального отделения ОНФ. "Пять новеньких гитар мы купили нашим парням, которые находятся на линии соприкосновения. Южноуральские военнослужащие рассказывали нам и даже присылали видео, как в редкие минуты отдыха устраивают музыкальные вечера – поют душевные песни под гитару, вспоминая своих любимых и родных. Мы решили сделать сюрприз для них и попросили знаменитостей подписать каждый инструмент", - говорится в сообщении. Автографы и пожелания на гитарах оставили актер Игорь Петренко, дрессировщик Эдгар Запашный, певцы Леонид Агутин, Ольга Кормухина и Родион Газманов, уточняется в сообщении. Шестиструнки отправятся к ребятам на передовую в ближайшее время, добавляет ОНФ.

https://ria.ru/20230518/tekhsredstva-1872644154.html

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

челябинская область, игорь петренко, леонид агутин, ольга кормухина, общероссийский народный фронт, вооруженные силы рф