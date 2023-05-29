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Челябинская область отправит гитары с автографами знаменитостей в зону СВО
Челябинская область отправит гитары с автографами знаменитостей в зону СВО - РИА Новости, 29.05.2023
Челябинская область отправит гитары с автографами знаменитостей в зону СВО
Пять гитар с автографами известных людей отправит в зону специальной военной операции Челябинская область, сообщила в понедельник в Telegram-канале пресс-служба РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T10:07
2023-05-29T10:07
2023-05-29T10:07
надежные люди
челябинская область
игорь петренко
леонид агутин
ольга кормухина
общероссийский народный фронт
вооруженные силы рф
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая – РИА Новости. Пять гитар с автографами известных людей отправит в зону специальной военной операции Челябинская область, сообщила в понедельник в Telegram-канале пресс-служба регионального отделения ОНФ. "Пять новеньких гитар мы купили нашим парням, которые находятся на линии соприкосновения. Южноуральские военнослужащие рассказывали нам и даже присылали видео, как в редкие минуты отдыха устраивают музыкальные вечера – поют душевные песни под гитару, вспоминая своих любимых и родных. Мы решили сделать сюрприз для них и попросили знаменитостей подписать каждый инструмент", - говорится в сообщении. Автографы и пожелания на гитарах оставили актер Игорь Петренко, дрессировщик Эдгар Запашный, певцы Леонид Агутин, Ольга Кормухина и Родион Газманов, уточняется в сообщении. Шестиструнки отправятся к ребятам на передовую в ближайшее время, добавляет ОНФ.
https://ria.ru/20230518/tekhsredstva-1872644154.html
челябинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, игорь петренко, леонид агутин, ольга кормухина, общероссийский народный фронт, вооруженные силы рф
Надежные люди, Челябинская область, Игорь Петренко, Леонид Агутин, Ольга Кормухина, Общероссийский народный фронт, Вооруженные силы РФ
Челябинская область отправит гитары с автографами знаменитостей в зону СВО
Челябинская область отправит пять гитар с автографами известных людей в зону спецоперации