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Глава Южной Осетии надеется на скорое вхождение республики в состав России - РИА Новости, 29.05.2023
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13:26 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/gagloev-1874809043.html
Глава Южной Осетии надеется на скорое вхождение республики в состав России
Глава Южной Осетии надеется на скорое вхождение республики в состав России - РИА Новости, 29.05.2023
Глава Южной Осетии надеется на скорое вхождение республики в состав России
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев в своем послании к народу и парламенту в понедельник выразил надежду на скорое вхождение республики в состав России. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:26
2023-05-29T13:26
россия
алан гаглоев
южная осетия
в мире
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ЦХИНВАЛ, 29 мая - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев в своем послании к народу и парламенту в понедельник выразил надежду на скорое вхождение республики в состав России. "Республика Южная Осетия также всецело поддержала вхождение в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Мы рады за наших друзей, что настал исторический момент, когда стремление народа к воссоединению с Россией совпало с геополитической возможностью осуществления этого шага. Надеюсь, недалек тот день, когда придет и черед Южной Осетии", - заявил он. Президент также подчеркнул, что у Южной Осетии четко обозначенные внешнеполитические приоритеты - ее главным союзником является и будет являться Россия. По словам Гаглоева, у республики выстроены конструктивные и дружественные взаимоотношения с высшим руководством РФ, которое "с пониманием относится ко всем проблемам и готово оказывать необходимую помощь в политической, экономической и других сферах". Ранее Гаглоев поручил провести консультации с Москвой по всем вопросам, связанным с дальнейшей интеграцией республики и России, а до завершения этих консультаций приостановить действие указа от 13 мая 2022 года о референдуме об объединении с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее, говоря о референдуме в Южной Осетии, заявил, что там есть некий казус, поэтому нужно юридически подумать над формулировками. Российская сторона считает здравым решение о приостановке действия указа о референдуме по вхождению в РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Указ о назначении референдума был подписан бывшим на тот момент президентом Анатолием Бибиловым. Согласно документу, плебисцит должен был пройти 17 июля прошлого года.
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россия, алан гаглоев, южная осетия, в мире
Россия, Алан Гаглоев, Южная Осетия, В мире
Глава Южной Осетии надеется на скорое вхождение республики в состав России

Президент Южной Осетии Гаглоев надеется на скорое вхождение республики в состав России

© Sputnik / Наталья Айриян | Перейти в медиабанкПрезидент Южной Осетии Алан Гаглоев
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Sputnik / Наталья Айриян
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Президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 29 мая - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев в своем послании к народу и парламенту в понедельник выразил надежду на скорое вхождение республики в состав России.
«
"Республика Южная Осетия также всецело поддержала вхождение в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Мы рады за наших друзей, что настал исторический момент, когда стремление народа к воссоединению с Россией совпало с геополитической возможностью осуществления этого шага. Надеюсь, недалек тот день, когда придет и черед Южной Осетии", - заявил он.
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Президент также подчеркнул, что у Южной Осетии четко обозначенные внешнеполитические приоритеты - ее главным союзником является и будет являться Россия.
По словам Гаглоева, у республики выстроены конструктивные и дружественные взаимоотношения с высшим руководством РФ, которое "с пониманием относится ко всем проблемам и готово оказывать необходимую помощь в политической, экономической и других сферах".
Ранее Гаглоев поручил провести консультации с Москвой по всем вопросам, связанным с дальнейшей интеграцией республики и России, а до завершения этих консультаций приостановить действие указа от 13 мая 2022 года о референдуме об объединении с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее, говоря о референдуме в Южной Осетии, заявил, что там есть некий казус, поэтому нужно юридически подумать над формулировками. Российская сторона считает здравым решение о приостановке действия указа о референдуме по вхождению в РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Указ о назначении референдума был подписан бывшим на тот момент президентом Анатолием Бибиловым. Согласно документу, плебисцит должен был пройти 17 июля прошлого года.
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