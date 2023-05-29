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Сенатор призвал создать российский аналог "китайского файрвола" - РИА Новости, 29.05.2023
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03:33 29.05.2023 (обновлено: 03:41 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/fayrvol-1874728126.html
Сенатор призвал создать российский аналог "китайского файрвола"
Сенатор призвал создать российский аналог "китайского файрвола" - РИА Новости, 29.05.2023
Сенатор призвал создать российский аналог "китайского файрвола"
В России необходимо создать аналог "китайского файрвола" с невозможностью обхода блокировки нежелательных сайтов, если российское законодательство будет... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T03:33
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В России необходимо создать аналог "китайского файрвола" с невозможностью обхода блокировки нежелательных сайтов, если российское законодательство будет игнорироваться и впредь, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин."В Российской Федерации с учетом беспрецедентного давления со стороны стран Запада, явной недружественной политики, полагаю, необходим аналог "китай‌ского файрвола", который будет способен полностью блокировать доступ к нежелательным интернет-ресурсам, включая ВПН-сервисы, если будет продолжаться игнорирование российского законодательства", - сказал он. Сенатор привел в пример "Википедию", которая сейчас, по его мнению, стала "информационным оружием" в руках стран Запада и где "намеренно искажаются" многие исторические и политические факты, связанные с Россией."Как показывает практика последних лет, саморегулирование социальных сетей‌ и интернет-площадок обеспечить достаточно сложно, требуется более ответственный подход к регулированию этой отрасли", - добавил Шейкин.Парламентарий подчеркнул необходимость отдельно изучить вопросы технологической оснащенности России, а именно — "возможности по ограничению работы интернет-платформ, замедлению трафика, в случае неисполнения требований национального законодательства".В китайском сегменте интернета установлена масштабная система государственной цензуры, часто называемая "великим файрволом". В настоящий момент в материковом Китае, в частности, заблокированы Google, YouTube, WhatsApp, социальные сети Twitter, запрещенные в России как экстремистские Facebook* и Instagram*, Clubhouse, Twitch, а также сайты ряда ведущих мировых СМИ.Ранее фонд Wikimedia — оператор онлайн-энциклопедии "Википедия" — был оштрафован семь раз за неудаление запрещенного контента, 19 мая в отношении фонда Wikimedia мировом судебном участке Таганского района Москвы был зарегистрирован очередной протокол за неудаление запрещенного контента из "Википедии", сообщали РИА Новости в суде.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230419/roskomnadzor-1866268537.html
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общество, россия, китай, москва, wikipedia, совет федерации рф, google
Общество, Россия, Китай, Москва, Wikipedia, Совет Федерации РФ, Google
Сенатор призвал создать российский аналог "китайского файрвола"

Сенатор Шейкин: России нужен аналог китайского файрвола с невозможностью обхода блокировки

© Fotolia / maxkabakovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Fotolia / maxkabakov
Блокировка доступа. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В России необходимо создать аналог "китайского файрвола" с невозможностью обхода блокировки нежелательных сайтов, если российское законодательство будет игнорироваться и впредь, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин.
«
"В Российской Федерации с учетом беспрецедентного давления со стороны стран Запада, явной недружественной политики, полагаю, необходим аналог "китай‌ского файрвола", который будет способен полностью блокировать доступ к нежелательным интернет-ресурсам, включая ВПН-сервисы, если будет продолжаться игнорирование российского законодательства", - сказал он.
Сенатор привел в пример "Википедию", которая сейчас, по его мнению, стала "информационным оружием" в руках стран Запада и где "намеренно искажаются" многие исторические и политические факты, связанные с Россией.
"Как показывает практика последних лет, саморегулирование социальных сетей‌ и интернет-площадок обеспечить достаточно сложно, требуется более ответственный подход к регулированию этой отрасли", - добавил Шейкин.
Парламентарий подчеркнул необходимость отдельно изучить вопросы технологической оснащенности России, а именно — "возможности по ограничению работы интернет-платформ, замедлению трафика, в случае неисполнения требований национального законодательства".
В китайском сегменте интернета установлена масштабная система государственной цензуры, часто называемая "великим файрволом". В настоящий момент в материковом Китае, в частности, заблокированы Google, YouTube, WhatsApp, социальные сети Twitter, запрещенные в России как экстремистские Facebook* и Instagram*, Clubhouse, Twitch, а также сайты ряда ведущих мировых СМИ.
Ранее фонд Wikimedia — оператор онлайн-энциклопедии "Википедия" — был оштрафован семь раз за неудаление запрещенного контента, 19 мая в отношении фонда Wikimedia мировом судебном участке Таганского района Москвы был зарегистрирован очередной протокол за неудаление запрещенного контента из "Википедии", сообщали РИА Новости в суде.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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