https://ria.ru/20230529/f-16-1874808506.html

Лавров предупредил Запад из-за планов обучать украинских пилотов на F-16

Лавров предупредил Запад из-за планов обучать украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 29.05.2023

Лавров предупредил Запад из-за планов обучать украинских пилотов на F-16

Российские войска смогут ответить на намерения западных стран обучать украинских летчиков пилотированию F-16, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T13:23

2023-05-29T13:23

2023-05-29T15:16

специальная военная операция на украине

дания

нидерланды

россия

сергей лавров

f-16

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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НАЙРОБИ, 29 мая — РИА Новости. Российские войска смогут ответить на намерения западных стран обучать украинских летчиков пилотированию F-16, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Что касается нашей реакции — я не сомневаюсь, что наши вооруженные силы имеют возможности на это среагировать", — сказал дипломат.По его словам, некоторые европейские страны, в том числе Дания и Нидерланды, стремятся быть в первых рядах в этом вопросе, чтобы угодить США."Здесь прежде всего желание понравиться гегемону. Эти страны активно проводят в европейских делах линию Вашингтона", — подчеркнул Лавров.На недавнем саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон и союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты ВСУ и в каком количестве.Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передача F-16 Киеву — очередной этап эскалации конфликта и дестабилизации ситуации на европейском континенте. Западные страны, подчеркнула она, не отдают себе отчета, чем могут закончиться такие эксперименты.Бывший высокопоставленный офицер одной из стран — членов НАТО Пьер Анро сообщал в беседе с РИА Новости, что, предположительно, украинские пилоты пройдут четырехмесячное обучение на F-16 и смогут научиться выполнять лишь ограниченные задачи, касающиеся поддержки наземных сил, и бомбардировки.

https://ria.ru/20230524/samolety-1873949131.html

https://ria.ru/20230526/boepripasy-1874296818.html

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