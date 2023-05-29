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Лавров предупредил Запад из-за планов обучать украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 29.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 29.05.2023 (обновлено: 15:16 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/f-16-1874808506.html
Лавров предупредил Запад из-за планов обучать украинских пилотов на F-16
Лавров предупредил Запад из-за планов обучать украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 29.05.2023
Лавров предупредил Запад из-за планов обучать украинских пилотов на F-16
Российские войска смогут ответить на намерения западных стран обучать украинских летчиков пилотированию F-16, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:23
2023-05-29T15:16
специальная военная операция на украине
дания
нидерланды
россия
сергей лавров
f-16
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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НАЙРОБИ, 29 мая — РИА Новости. Российские войска смогут ответить на намерения западных стран обучать украинских летчиков пилотированию F-16, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.&quot;Что касается нашей реакции — я не сомневаюсь, что наши вооруженные силы имеют возможности на это среагировать&quot;, — сказал дипломат.По его словам, некоторые европейские страны, в том числе Дания и Нидерланды, стремятся быть в первых рядах в этом вопросе, чтобы угодить США."Здесь прежде всего желание понравиться гегемону. Эти страны активно проводят в европейских делах линию Вашингтона", — подчеркнул Лавров.На недавнем саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон и союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты ВСУ и в каком количестве.Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передача F-16 Киеву — очередной этап эскалации конфликта и дестабилизации ситуации на европейском континенте. Западные страны, подчеркнула она, не отдают себе отчета, чем могут закончиться такие эксперименты.Бывший высокопоставленный офицер одной из стран — членов НАТО Пьер Анро сообщал в беседе с РИА Новости, что, предположительно, украинские пилоты пройдут четырехмесячное обучение на F-16 и смогут научиться выполнять лишь ограниченные задачи, касающиеся поддержки наземных сил, и бомбардировки.
https://ria.ru/20230524/samolety-1873949131.html
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дания, нидерланды, россия, сергей лавров, f-16, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, джо байден, владимир зеленский, g7, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дания, Нидерланды, Россия, Сергей Лавров, F-16, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины, Джо Байден, Владимир Зеленский, G7, В мире
Лавров предупредил Запад из-за планов обучать украинских пилотов на F-16

Лавров: ВС России имеют возможность ответить на планы Запада обучать пилотов ВСУ на F-16

© AFP 2023 / JOHN THYSИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AFP 2023 / JOHN THYS
Истребитель F-16. Архивное фото
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НАЙРОБИ, 29 мая — РИА Новости. Российские войска смогут ответить на намерения западных стран обучать украинских летчиков пилотированию F-16, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«

"Что касается нашей реакции — я не сомневаюсь, что наши вооруженные силы имеют возможности на это среагировать", — сказал дипломат.

По его словам, некоторые европейские страны, в том числе Дания и Нидерланды, стремятся быть в первых рядах в этом вопросе, чтобы угодить США.
"Здесь прежде всего желание понравиться гегемону. Эти страны активно проводят в европейских делах линию Вашингтона", — подчеркнул Лавров.
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Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передача F-16 Киеву — очередной этап эскалации конфликта и дестабилизации ситуации на европейском континенте. Западные страны, подчеркнула она, не отдают себе отчета, чем могут закончиться такие эксперименты.
Бывший высокопоставленный офицер одной из стран — членов НАТО Пьер Анро сообщал в беседе с РИА Новости, что, предположительно, украинские пилоты пройдут четырехмесячное обучение на F-16 и смогут научиться выполнять лишь ограниченные задачи, касающиеся поддержки наземных сил, и бомбардировки.
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Специальная военная операция на УкраинеДанияНидерландыРоссияСергей ЛавровF-16Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныДжо БайденВладимир ЗеленскийG7В мире
 
 
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