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Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2026 и 2036 годах - РИА Новости, 29.05.2023
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18:13 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/evrobondy-1874902559.html
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2026 и 2036 годах
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2026 и 2036 годах - РИА Новости, 29.05.2023
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2026 и 2036 годах
Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах, номинированных в долларах и евро,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T18:13
2023-05-29T18:13
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах, номинированных в долларах и евро, говорится в сообщении министерства. "Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 5,7 миллиарда рублей (эквивалент 71,3 миллиона долларов) и в 2036 году в сумме 2,3 миллиарда рублей (эквивалент 26,5 миллиона евро) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - сообщил Минфин. "Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - отметило министерство. Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня 2022 года перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2026 и 2036 годах

Минфин выплатил в рублях купон по выпускам евробондов с погашением в 2026 и 2036 годах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах, номинированных в долларах и евро, говорится в сообщении министерства.
"Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 5,7 миллиарда рублей (эквивалент 71,3 миллиона долларов) и в 2036 году в сумме 2,3 миллиарда рублей (эквивалент 26,5 миллиона евро) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - сообщил Минфин.
"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - отметило министерство.
Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня 2022 года перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.
Президент Росси Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Российских эмитентов евробондов обязали выпустить замещающие облигации
22 мая, 17:26
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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