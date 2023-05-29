https://ria.ru/20230529/evrobondy-1874902559.html

Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2026 и 2036 годах

Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2026 и 2036 годах - РИА Новости, 29.05.2023

Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2026 и 2036 годах

Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах, номинированных в долларах и евро,... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T18:13

2023-05-29T18:13

2023-05-29T18:13

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_78:408:2993:2048_1920x0_80_0_0_81d0cddac8a29a180f7d3a2433018c56.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах, номинированных в долларах и евро, говорится в сообщении министерства. "Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 5,7 миллиарда рублей (эквивалент 71,3 миллиона долларов) и в 2036 году в сумме 2,3 миллиарда рублей (эквивалент 26,5 миллиона евро) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - сообщил Минфин. "Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - отметило министерство. Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня 2022 года перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.

https://ria.ru/20230522/evrobonda-1873463938.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)