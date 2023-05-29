https://ria.ru/20230529/everest-1874272747.html

История покорения Эвереста

История покорения Эвереста - РИА Новости, 29.05.2023

История покорения Эвереста

Эверест (тибетское название – Джомолунгма ("Богиня – мать мира"); непальское название – Сагарматха ("Властелин мира")) – самая высокая горная вершина на... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T02:01

2023-05-29T02:01

2023-05-29T02:01

справки

джомолунгма

непал

тибет

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Эверест (тибетское название – Джомолунгма ("Богиня – мать мира"); непальское название – Сагарматха ("Властелин мира")) – самая высокая горная вершина на поверхности Земли, расположена в Гималаях на хребте Махалангур-Химал. Высота южной вершины, расположенной на границе Непала (национальный парк Сагарматха) и китайской части Тибета, – 8760 метров, северной вершины, которая находится на территории Китая, – 8848 метров. Сложена кристаллическими известняками и сланцами, по форме напоминает пирамиду с крутыми склонами, которые покрывают ледники. Гора Эверест является местом с суровым климатом. Зимой температура воздуха может понизиться до -60°C, в июле средняя температура составляет -19°C. Летом здесь бушуют муссонные ветры, приносящие огромное количество осадков. Часто случаются внезапные штормы и снежные бури. Скорость ветра на вершине может достигать отметки 160 километров в час, ультрафиолетовое излучение превышает норму, кислорода для дыхания не хватает. Название Джомолунгма впервые было письменно зафиксировано в 1717 году на карте, составленной в Тибете. Эта карта, не имевшая отметок высот, не получила широкой известности. Когда в XIX веке в Индии начались планомерные геодезические работы, эта вершина была обозначена как Пик XV. В 1852 году был установлен факт, что это самая высокая вершина на земном шаре. В 1865 году англичане назвали Пик XV Эверестом, по имени своего соотечественника Джорджа Эвереста (1790-1866), руководителя британской топографической службы в Индии. Гималаи привлекали альпинистов с конца XIX века, когда были совершены восхождения на большинство вершин Альп, Кавказа и других горных хребтов стран Европы. При восхождениях была выработана новая, "гималайская" тактика, принципиально отличающаяся от "альпийской". Под "альпийской" тактикой понимают непрерывный подъем от подножья до вершины. При восхождениях на вершины высотой более семи тысяч метров подразумевается устройство промежуточных лагерей и предварительная заброска продуктов и кислородных баллонов, причем осуществлявшая заброску группа спускается вниз для отдыха и акклиматизации. Лидеры английского альпинизма уже в конце XIX века начали обсуждать возможность восхождения на Эверест. Однако район был труднодоступен по политическим причинам. Начиная с 1921 года восемь отлично оснащенных английских экспедиций с участием лучших альпинистов своего времени безуспешно штурмовали вершину с севера через Тибет. Первая разведывательная экспедиция отправилась на Эверест в 1921 году под руководством британского полковника Чарльза Говарда-Бьюри и ведущего альпиниста Гарольда Реборна. Тогда удалось подняться выше восьми тысяч метров над уровнем моря. Впервые использовались кислородные приборы, был установлен рекорд скорости подъема – 270 метров в час. Однако группа понесла большие потери – скончались семь шерп (народность Восточного Непала, традиционно являются проводниками альпинистов при восхождениях).В 1924 году во время третьей британской экспедиции ближе всех к цели на высоте 8572 метра находился Эдвард Нортон. Через несколько дней этой же высоты достигли известный альпинист Джордж Мэллори и его спутник Эндрю Ирвинг, однако обратно они не вернулись. Причина их гибели осталась неизвестной.Во время экспедиции 1933 года альпинисты достигли высоты примерно такой же, как в 1924 году. Также в 1933 году над Эверестом была проведена серия полетов самолетов (первый из них состоялся 3 апреля, его совершили британцы лейтенант Дэвид Макинтайр и сэр Дуглас Дуглас-Гамильтон), что позволило сфотографировать вершину и окружающий ландшафт.В 1934 году британцем Морисом Уилсоном была предпринята одиночная попытка восхождения на вершину без необходимого снаряжения. Она не увенчалась успехом.Последующие экспедиции 1935, 1936 и 1938 годов также были далеки от успеха.С 1949 года, потеряв надежду покорить вершину с севера, альпинисты повели атаку с юга, через Непал. Три года разведку вели англичане, достигнув скромной высоты в 5800 метров. Но их экспедиции помогли сделать выводы о путях к вершине.В 1952 году в борьбу за штурм Эвереста включились швейцарцы. Путь к вершине проложили две экспедиции того года (весенняя и осенняя). Участники весенней впервые преодолели считавшийся непроходимым ледопад ледника Кхумбу и вышли на Южное седло (7986 метров) – перевал между Эверестом и горой Лхоцзе (8501 метров).29 мая 1953 года вершину впервые покорили члены девятой британской и 16-й международной экспедиции под руководством офицера Джона Ханта – новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари и его непальский проводник Норгей Тенцинг. Экспедиция отправилась в путь из Катманду 10 марта. В составе группы были 362 носильщика и 20 шерп, вес багажа превышал 4,5 тысячи килограммов. По пути к вершине экспедиция разбила восемь лагерей, последний располагался на высоте около 8400 метров. Альпинисты использовали специальное кислородное оборудование – "открытого" (альпинист вдыхает воздух, обогащенный кислородом, и выдыхает его в окружающую атмосферу) и "закрытого" (выдох происходит через патрон, который поглощает углекислоту и направляет использованный при дыхании кислород обратно в дыхательную камеру) типов. Одежда альпинистов представляла собой верхний костюм из хлопчатобумажного ветрозащитного материала, плащ с капюшоном, брюки с двойной подкладкой из нейлона, две легкие майки и один пуловер, специальные ботинки, легкие перчатки и внешние перчатки из ветрозащитного хлопка. Альпинисты шли по пути, разведанному швейцарцами. Поднявшись до высоты 8600 метров, они переночевали в палатке. 29 мая рано утром они тронулись дальше. Путь к вершине пролегал по узкой извилистой полоске между двумя пропастями. Последние 248 метров альпинисты шли более пяти часов. В итоге Хиллари ступил на Эверест первым, а за ним Тенцинг. На вершине они сделали фотоснимки, водрузили флаги Великобритании, Непала, Индии и ООН. Второе восхождение осуществила швейцарская группа в 1956 году: она установила лагерь VI на Южном седле и лагерь VII на отметке 8400 метров над уровнем моря.В 1965 году был зафиксирован случай повторного достижения вершины одним и тем же человеком: отличился непальский шерп Наванг Гомбу (его первое восхождение состоялось в 1963 году в составе американской экспедиции, второй раз он покорил Эверест в составе индийской экспедиции).В 1970 году японец Юитиро Миура попытался спуститься с Южного седла Эвереста на лыжах, однако попытка едва не закончилась трагедией. Миура преодолел участок горы, развив скорость более 150 километров в час. По его истории был снят документальный фильм, отмеченный премией "Оскар". В 1975 году японка Дзюнко Табэи стала первой женщиной, покорившей Эверест, она совершала восхождение в составе первой женской экспедиции.В 1978 году Рейнгольд Месснер из Италии и Петер Хабелер из ФРГ достигли вершины без кислородных баллонов. В 1980 году Месснер совершил первое успешное одиночное восхождение на вершину. В этом же году польские альпинисты-экстремалы Кшиштоф Велички и Лешек Цичи первыми поднялись на главную вершину мира зимой.В 1982 году состоялась первая советская экспедиция на Эверест под руководством Евгения Тамма: 11 из 17 альпинистов поднялись на вершину. Первыми 4 мая 1982 года это сделали Владимир Балыбердин и Эдуард Мысловский. Первая россиянка, Екатерина Иванова, поднялась на Эверест в 1990 году (всего шесть российских женщин покоряли вершину). Самым результативным россиянином по числу подъемов на Джомолунгму является Евгений Виноградский (всего пять).В 1995 году британка Элисон Харгривс стала первой женщиной, совершившей одиночное восхождение на Эверест без кислорода. Первым инвалидом, достигшим Эвереста, в 1998 году стал Том Уиттекер. Через восемь лет вершина покорилась новозеландцу Марку Инглису, лишенному обеих ног. В 2001 году Эверест впервые покорил слепой спортсмен американец Эрик Вайхенмайер.В 2013 году 80-летний японец Юичиро Миура стал самым взрослым участником восхождения. Рекорд самой пожилой женщины в 2012 году установила 73-летняя японка Тама Ватанабе.В мае 2022 года шерпа Ками Рита поднялся на Эверест в 26-й раз, это уникальное мировое достижение зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.Рекорд скорости восхождения на Эверест принадлежит непальскому шерпе Пембе Дордже, который в 2004 году поднялся на высочайшую вершину мира за восемь часов и 10 минут. По данным департамента туризма Непала (2023), с 1953 года около семи тысяч человек успешно поднялись на Эверест, более трех сотен альпинистов погибли на склонах Эвереста во время экспедиций. Восхождение на Эверест – дорогостоящее и рискованное мероприятие, привлекающее тысячи людей со всего мира. В настоящее время существует более десятка маршрутов на Эверест, но основных два: с юга и с севера. С юга путь начинается с непальской стороны и пролегает через ледопад Кхумбу, который нередко разрушается. Северный путь начинается со стороны Тибета. Чаще используют маршрут с севера.Подъем происходит приблизительно с 17 по 25 мая. Основная экспедиция длится 40-45 дней, а в базовом лагере и выше – 30 дней.По данным на начало мая 2023 года, Непал выдал рекордное количество разрешений на восхождение на Эверест этой весной – 466 спортсменам из 65 стран. Вершину намерены покорить 368 мужчин и 98 женщин из 43 групп. Около 100 человек прибудет из Китая, 89 спортсменов приедут из США, 40 – из Индии. Кроме того, в экспедиции отправятся граждане Венгрии, Канады, Великобритании, России и других стран.Разрешение на восхождение стоит 11 тысяч долларов для иностранцев и 75 тысяч рупий (570 долларов) для непальцев. При этом общая сумма самого восхождения для альпинистов составляет от 50 до 90 тысяч долларов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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непал

тибет

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, джомолунгма, непал, тибет