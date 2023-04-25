https://ria.ru/20230425/nepal-1867646594.html

Непал выдал рекордно большое число разрешений на восхождение на Эверест

Непал выдал рекордно большое число разрешений на восхождение на Эверест - РИА Новости, 25.04.2023

Непал выдал рекордно большое число разрешений на восхождение на Эверест

Непал выдал рекордно большое число разрешений на восхождение на Эверест в этом году, сообщает Kathmandu Post со ссылкой на департамент туризма. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T17:24

2023-04-25T17:24

2023-04-25T17:24

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непал

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр — РИА Новости. Непал выдал рекордно большое число разрешений на восхождение на Эверест в этом году, сообщает Kathmandu Post со ссылкой на департамент туризма. "На данный момент Непал выдал рекордные 454 разрешения на восхождение на Эверест, и ожидается, что окончательное число превысит 500. Среди тех, кто получил документ, 96 китайцев и 87 американцев, 40 индийских, 21 канадский и 19 российских альпинистов", — сообщил департамент. Отчеты ведомства показывают, что все больше женщин пытаются подняться на вершину: в этом сезоне разрешения на восхождение получили 93 альпинистки, наибольшее число за все сезоны. По данным департамента туризма, только за посещение Эвереста собрано более 4,86 миллиона долларов. Разрешение на восхождение стоит 11 тысяч долларов для иностранцев и 75 тысяч рупий (570 долларов) для непальцев. При этом общая цена самого восхождения для альпинистов составляет от 50 до 90 тысяч долларов.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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