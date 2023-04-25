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Непал выдал рекордно большое число разрешений на восхождение на Эверест - РИА Новости, 25.04.2023
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Туризм
 
17:24 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/nepal-1867646594.html
Непал выдал рекордно большое число разрешений на восхождение на Эверест
Непал выдал рекордно большое число разрешений на восхождение на Эверест - РИА Новости, 25.04.2023
Непал выдал рекордно большое число разрешений на восхождение на Эверест
Непал выдал рекордно большое число разрешений на восхождение на Эверест в этом году, сообщает Kathmandu Post со ссылкой на департамент туризма. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:24
2023-04-25T17:24
туризм
туризм
новости - туризм
непал
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр — РИА Новости. Непал выдал рекордно большое число разрешений на восхождение на Эверест в этом году, сообщает Kathmandu Post со ссылкой на департамент туризма. "На данный момент Непал выдал рекордные 454 разрешения на восхождение на Эверест, и ожидается, что окончательное число превысит 500. Среди тех, кто получил документ, 96 китайцев и 87 американцев, 40 индийских, 21 канадский и 19 российских альпинистов", — сообщил департамент. Отчеты ведомства показывают, что все больше женщин пытаются подняться на вершину: в этом сезоне разрешения на восхождение получили 93 альпинистки, наибольшее число за все сезоны. По данным департамента туризма, только за посещение Эвереста собрано более 4,86 миллиона долларов. Разрешение на восхождение стоит 11 тысяч долларов для иностранцев и 75 тысяч рупий (570 долларов) для непальцев. При этом общая цена самого восхождения для альпинистов составляет от 50 до 90 тысяч долларов.
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туризм, новости - туризм, непал
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Непал
Непал выдал рекордно большое число разрешений на восхождение на Эверест

В Непале сообщили, что в этом году выдали рекордные 454 разрешения на покорение Эвереста

© AP Photo / Alpenglow Expeditions, Adrian BallingerАльпинисты на пути к вершине Эвереста, Непал
Альпинисты на пути к вершине Эвереста, Непал - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Alpenglow Expeditions, Adrian Ballinger
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр — РИА Новости. Непал выдал рекордно большое число разрешений на восхождение на Эверест в этом году, сообщает Kathmandu Post со ссылкой на департамент туризма.
"На данный момент Непал выдал рекордные 454 разрешения на восхождение на Эверест, и ожидается, что окончательное число превысит 500. Среди тех, кто получил документ, 96 китайцев и 87 американцев, 40 индийских, 21 канадский и 19 российских альпинистов", — сообщил департамент.
Отчеты ведомства показывают, что все больше женщин пытаются подняться на вершину: в этом сезоне разрешения на восхождение получили 93 альпинистки, наибольшее число за все сезоны.
По данным департамента туризма, только за посещение Эвереста собрано более 4,86 миллиона долларов. Разрешение на восхождение стоит 11 тысяч долларов для иностранцев и 75 тысяч рупий (570 долларов) для непальцев. При этом общая цена самого восхождения для альпинистов составляет от 50 до 90 тысяч долларов.
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