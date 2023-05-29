Рейтинг@Mail.ru
В Германии раскритиковали поддержавших Эрдогана немецких турок - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 29.05.2023 (обновлено: 14:52 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874846837.html
В Германии раскритиковали поддержавших Эрдогана немецких турок
В Германии раскритиковали поддержавших Эрдогана немецких турок - РИА Новости, 29.05.2023
В Германии раскритиковали поддержавших Эрдогана немецких турок
Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, имеющий турецкое происхождение, раскритиковал немецких турок, которые на прошедших... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:51
2023-05-29T14:52
турция
германия
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
twitter
президентские выборы в турции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874761041_0:298:3072:2026_1920x0_80_0_0_ee6794251a3bd1b1c9262a921c5c2f99.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, имеющий турецкое происхождение, раскритиковал немецких турок, которые на прошедших президентских выборах поддержали Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно данным турецкого информационного агентства Anadolu, во втором туре президентских выборов в Турции Эрдогана поддержали более 67% избирателей в Германии. "Турция сделала свой выбор. Меня интересует, что происходит в Германии, где празднуют сторонники Эрдогана, которые не будут иметь дело с последствиями своего выбора. С ними столкнутся люди в Турции: нищетой и несвободой. Они обоснованно разозлены. Об этом надо говорить", - написал Оздемир в Twitter. Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло боролись нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874733884.html
турция
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874761041_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_7c6d4ac73a0c0faa363534f26ecf3f85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, германия, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, twitter, президентские выборы в турции
Турция, Германия, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Twitter, Президентские выборы в Турции
В Германии раскритиковали поддержавших Эрдогана немецких турок

Министр сельского хозяйства ФРГ Оздемир раскритиковал поддержавших Эрдогана немецких турок

© AP Photo / Ali UnalРеджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре
Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Ali Unal
Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, имеющий турецкое происхождение, раскритиковал немецких турок, которые на прошедших президентских выборах поддержали Реджепа Тайипа Эрдогана.
Согласно данным турецкого информационного агентства Anadolu, во втором туре президентских выборов в Турции Эрдогана поддержали более 67% избирателей в Германии.
"Турция сделала свой выбор. Меня интересует, что происходит в Германии, где празднуют сторонники Эрдогана, которые не будут иметь дело с последствиями своего выбора. С ними столкнутся люди в Турции: нищетой и несвободой. Они обоснованно разозлены. Об этом надо говорить", - написал Оздемир в Twitter.
Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло боролись нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
Предвыборная агитация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на улице в Анкаре - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Политолог объяснил, почему США не нравится Эрдоган
Вчера, 06:45
 
ТурцияГерманияРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуTwitterПрезидентские выборы в Турции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала