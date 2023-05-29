https://ria.ru/20230529/erdogan-1874846837.html
В Германии раскритиковали поддержавших Эрдогана немецких турок
В Германии раскритиковали поддержавших Эрдогана немецких турок - РИА Новости, 29.05.2023
В Германии раскритиковали поддержавших Эрдогана немецких турок
Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, имеющий турецкое происхождение, раскритиковал немецких турок, которые на прошедших... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:51
2023-05-29T14:51
2023-05-29T14:52
турция
германия
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
twitter
президентские выборы в турции
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, имеющий турецкое происхождение, раскритиковал немецких турок, которые на прошедших президентских выборах поддержали Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно данным турецкого информационного агентства Anadolu, во втором туре президентских выборов в Турции Эрдогана поддержали более 67% избирателей в Германии. "Турция сделала свой выбор. Меня интересует, что происходит в Германии, где празднуют сторонники Эрдогана, которые не будут иметь дело с последствиями своего выбора. С ними столкнутся люди в Турции: нищетой и несвободой. Они обоснованно разозлены. Об этом надо говорить", - написал Оздемир в Twitter. Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло боролись нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
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турция, германия, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, twitter, президентские выборы в турции
Турция, Германия, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Twitter, Президентские выборы в Турции
В Германии раскритиковали поддержавших Эрдогана немецких турок
Министр сельского хозяйства ФРГ Оздемир раскритиковал поддержавших Эрдогана немецких турок