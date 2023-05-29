https://ria.ru/20230529/erdogan-1874819564.html

В Совфеде прокомментировали победу Эрдогана на выборах в Турции

В Совфеде прокомментировали победу Эрдогана на выборах в Турции - РИА Новости, 29.05.2023

В Совфеде прокомментировали победу Эрдогана на выборах в Турции

Переизбрание турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана – позитивная новость для России, написал в Telegram-канале глава международного комитета Совфеда,... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T13:53

2023-05-29T13:53

2023-05-29T13:53

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

совет федерации рф

григорий карасин

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Переизбрание турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана – позитивная новость для России, написал в Telegram-канале глава международного комитета Совфеда, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин. "Переизбрание Эрдогана - весть для России несомненно позитивная. В политике, как известно, не стоит идеализировать, но взаимное уважение между лидерами наших стран и уже реализуемые масштабные проекты в экономике говорят о многом", - написал сенатор. Карасин также отметил, что это "важно для подходов к региональным и мировым делам". Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.

https://ria.ru/20230528/erdogan-1874700046.html

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Ольга Фомченкова

россия, турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, совет федерации рф, григорий карасин