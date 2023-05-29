https://ria.ru/20230529/erdogan-1874733884.html

Политолог объяснил, почему США не нравится Эрдоган

Политолог объяснил, почему США не нравится Эрдоган - РИА Новости, 29.05.2023

Политолог объяснил, почему США не нравится Эрдоган

США поддерживали оппозицию на выборах в Турции, потому что Вашингтону не нравятся такие сильные лидеры, как действующий глава Турции Тайип Эрдоган, заявил РИА... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T06:45

2023-05-29T06:45

2023-05-29T06:45

турция

вашингтон (штат)

сша

высшая школа экономики (вшэ)

президентские выборы в турции

в мире

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. США поддерживали оппозицию на выборах в Турции, потому что Вашингтону не нравятся такие сильные лидеры, как действующий глава Турции Тайип Эрдоган, заявил РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье вечером заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. "Я думаю, это звонок (победа Эрдогана на президентских выборах – ред.) и для Соединенных Штатов Америки, потому что они иногда пытались - иногда даже почти открыто - от него отделаться, не только из-за того, что им что-то в его политике не нравится..." - сказал Бакланов. По его словам, Вашингтону больше угодны "покладистые, слабые" лидеры. "А он (Эрдоган - ред.) человек необыкновенный, он - выдающийся политик. Им такие люди не нужны", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874733288.html

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874732133.html

турция

вашингтон (штат)

сша

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турция, вашингтон (штат), сша, высшая школа экономики (вшэ), президентские выборы в турции, в мире