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Политолог объяснил, почему США не нравится Эрдоган - РИА Новости, 29.05.2023
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06:45 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874733884.html
Политолог объяснил, почему США не нравится Эрдоган
Политолог объяснил, почему США не нравится Эрдоган - РИА Новости, 29.05.2023
Политолог объяснил, почему США не нравится Эрдоган
США поддерживали оппозицию на выборах в Турции, потому что Вашингтону не нравятся такие сильные лидеры, как действующий глава Турции Тайип Эрдоган, заявил РИА... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T06:45
2023-05-29T06:45
турция
вашингтон (штат)
сша
высшая школа экономики (вшэ)
президентские выборы в турции
в мире
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. США поддерживали оппозицию на выборах в Турции, потому что Вашингтону не нравятся такие сильные лидеры, как действующий глава Турции Тайип Эрдоган, заявил РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье вечером заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. "Я думаю, это звонок (победа Эрдогана на президентских выборах – ред.) и для Соединенных Штатов Америки, потому что они иногда пытались - иногда даже почти открыто - от него отделаться, не только из-за того, что им что-то в его политике не нравится..." - сказал Бакланов. По его словам, Вашингтону больше угодны "покладистые, слабые" лидеры. "А он (Эрдоган - ред.) человек необыкновенный, он - выдающийся политик. Им такие люди не нужны", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874733288.html
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турция, вашингтон (штат), сша, высшая школа экономики (вшэ), президентские выборы в турции, в мире
Турция, Вашингтон (штат), США, Высшая школа экономики (ВШЭ), Президентские выборы в Турции, В мире
Политолог объяснил, почему США не нравится Эрдоган

Политолог Бакланов: США не нравятся такие сильные лидеры, как президент Турции Эрдоган

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредвыборная агитация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на улице в Анкаре
Предвыборная агитация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на улице в Анкаре - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Предвыборная агитация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на улице в Анкаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. США поддерживали оппозицию на выборах в Турции, потому что Вашингтону не нравятся такие сильные лидеры, как действующий глава Турции Тайип Эрдоган, заявил РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.
Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье вечером заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
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"Я думаю, это звонок (победа Эрдогана на президентских выборах – ред.) и для Соединенных Штатов Америки, потому что они иногда пытались - иногда даже почти открыто - от него отделаться, не только из-за того, что им что-то в его политике не нравится..." - сказал Бакланов.
По его словам, Вашингтону больше угодны "покладистые, слабые" лидеры.
"А он (Эрдоган - ред.) человек необыкновенный, он - выдающийся политик. Им такие люди не нужны", - заключил эксперт.
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ТурцияВашингтон (штат)СШАВысшая школа экономики (ВШЭ)Президентские выборы в ТурцииВ мире
 
 
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