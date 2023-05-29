https://ria.ru/20230529/erdogan-1874719944.html

"Грязные игры" в отношении Турции потерпели неудачу, заявил Эрдоган

"Грязные игры" в отношении Турции потерпели неудачу, заявил Эрдоган - РИА Новости, 29.05.2023

"Грязные игры" в отношении Турции потерпели неудачу, заявил Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что "грязные игры" в отношении страны потерпели неудачу. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T00:29

2023-05-29T00:29

2023-05-29T01:53

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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что "грязные игры" в отношении страны потерпели неудачу.Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье вечером сообщил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. "Все ловушки, расставленные перед ним за последние 10 лет, грязные игры, кинжалы, вонзенные в спину, все было для того, чтобы предотвратить этот день. Разве немецкие, французские, британские журналы не подбрасывали обложки, чтобы уничтожить Эрдогана? Они также проиграли", - заявил Эрдоган.Президент добавил, что против его сторонников также выступали "террористические организации", однако все они "потерпели неудачу". Турецкий народ, выразил уверенность он, вновь доказал, насколько сильны его "благоразумие и проницательность во всех испытаниях, которые он пережил".

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874719255.html

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