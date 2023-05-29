Рейтинг@Mail.ru
"Грязные игры" в отношении Турции потерпели неудачу, заявил Эрдоган - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:29 29.05.2023 (обновлено: 01:53 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874719944.html
"Грязные игры" в отношении Турции потерпели неудачу, заявил Эрдоган
"Грязные игры" в отношении Турции потерпели неудачу, заявил Эрдоган - РИА Новости, 29.05.2023
"Грязные игры" в отношении Турции потерпели неудачу, заявил Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что "грязные игры" в отношении страны потерпели неудачу. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T00:29
2023-05-29T01:53
турция
анкара (провинция)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874724726_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_cfd09f6405a8e72c58e9a2efc102285d.jpg
АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что "грязные игры" в отношении страны потерпели неудачу.Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье вечером сообщил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. &quot;Все ловушки, расставленные перед ним за последние 10 лет, грязные игры, кинжалы, вонзенные в спину, все было для того, чтобы предотвратить этот день. Разве немецкие, французские, британские журналы не подбрасывали обложки, чтобы уничтожить Эрдогана? Они также проиграли&quot;, - заявил Эрдоган.Президент добавил, что против его сторонников также выступали "террористические организации", однако все они "потерпели неудачу". Турецкий народ, выразил уверенность он, вновь доказал, насколько сильны его "благоразумие и проницательность во всех испытаниях, которые он пережил".
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874719255.html
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874724726_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1ae832f3d479e918b5ad4938e245a8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, анкара (провинция), в мире
Турция, Анкара (провинция), В мире
"Грязные игры" в отношении Турции потерпели неудачу, заявил Эрдоган

Президент Турции Эрдоган: "грязные игры" в отношении Анкары потерпели неудачу

© AP Photo / Ali UnalЭрдоган выступает перед своими сторонниками после победы во втором туре выборов президента Турции
Эрдоган выступает перед своими сторонниками после победы во втором туре выборов президента Турции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Ali Unal
Эрдоган выступает перед своими сторонниками после победы во втором туре выборов президента Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что "грязные игры" в отношении страны потерпели неудачу.
Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье вечером сообщил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер.
«

"Все ловушки, расставленные перед ним за последние 10 лет, грязные игры, кинжалы, вонзенные в спину, все было для того, чтобы предотвратить этот день. Разве немецкие, французские, британские журналы не подбрасывали обложки, чтобы уничтожить Эрдогана? Они также проиграли", - заявил Эрдоган.

Президент добавил, что против его сторонников также выступали "террористические организации", однако все они "потерпели неудачу". Турецкий народ, выразил уверенность он, вновь доказал, насколько сильны его "благоразумие и проницательность во всех испытаниях, которые он пережил".
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Эрдоган заявил, что по итогам выборов выиграла Турция и ее демократия
00:21
 
ТурцияАнкара (провинция)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала