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Эрдоган заявил, что по итогам выборов выиграла Турция и ее демократия
Эрдоган заявил, что по итогам выборов выиграла Турция и ее демократия - РИА Новости, 29.05.2023
Эрдоган заявил, что по итогам выборов выиграла Турция и ее демократия
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что по итогам второго тура президентских выборов в воскресенье победила Турция, ее демократия. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T00:21
2023-05-29T00:21
2023-05-29T00:21
турция
анкара (провинция)
президентские выборы в турции
в мире
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что по итогам второго тура президентских выборов в воскресенье победила Турция, ее демократия. Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. "…Состоявшийся сегодня второй тур выборов также окончательно определил предпочтения нашей нации в президентской, то есть исполнительной, власти. Этот результат, который является волей нашей нации… Но мы не единственные победители, Турция - победитель. Победитель - сама наша нация со всеми ее сегментами. Победитель - это наша демократия. Если вы помните, мы при каждой возможности говорили, что никто в нашей стране не проиграет, когда мы победим", - сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками в своей резиденции в Бештепе в Анкаре.
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турция, анкара (провинция), президентские выборы в турции, в мире
Турция, Анкара (провинция), Президентские выборы в Турции, В мире
Эрдоган заявил, что по итогам выборов выиграла Турция и ее демократия
Эрдоган: по итогам второго тура президентских выборов победили Турция и ее демократия