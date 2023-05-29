https://ria.ru/20230529/erdogan-1874719255.html

Эрдоган заявил, что по итогам выборов выиграла Турция и ее демократия

Эрдоган заявил, что по итогам выборов выиграла Турция и ее демократия - РИА Новости, 29.05.2023

Эрдоган заявил, что по итогам выборов выиграла Турция и ее демократия

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что по итогам второго тура президентских выборов в воскресенье победила Турция, ее демократия. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T00:21

2023-05-29T00:21

2023-05-29T00:21

турция

анкара (провинция)

президентские выборы в турции

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874686160_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_f0b757285f00ca8c71b28c30a16f52c7.jpg

АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что по итогам второго тура президентских выборов в воскресенье победила Турция, ее демократия. Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. "…Состоявшийся сегодня второй тур выборов также окончательно определил предпочтения нашей нации в президентской, то есть исполнительной, власти. Этот результат, который является волей нашей нации… Но мы не единственные победители, Турция - победитель. Победитель - сама наша нация со всеми ее сегментами. Победитель - это наша демократия. Если вы помните, мы при каждой возможности говорили, что никто в нашей стране не проиграет, когда мы победим", - сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками в своей резиденции в Бештепе в Анкаре.

https://ria.ru/20230529/bayden-1874718672.html

турция

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, анкара (провинция), президентские выборы в турции, в мире