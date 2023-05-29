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Эрдоган заявил, что по итогам выборов выиграла Турция и ее демократия - РИА Новости, 29.05.2023
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00:21 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874719255.html
Эрдоган заявил, что по итогам выборов выиграла Турция и ее демократия
Эрдоган заявил, что по итогам выборов выиграла Турция и ее демократия - РИА Новости, 29.05.2023
Эрдоган заявил, что по итогам выборов выиграла Турция и ее демократия
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что по итогам второго тура президентских выборов в воскресенье победила Турция, ее демократия. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T00:21
2023-05-29T00:21
турция
анкара (провинция)
президентские выборы в турции
в мире
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что по итогам второго тура президентских выборов в воскресенье победила Турция, ее демократия. Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. "…Состоявшийся сегодня второй тур выборов также окончательно определил предпочтения нашей нации в президентской, то есть исполнительной, власти. Этот результат, который является волей нашей нации… Но мы не единственные победители, Турция - победитель. Победитель - сама наша нация со всеми ее сегментами. Победитель - это наша демократия. Если вы помните, мы при каждой возможности говорили, что никто в нашей стране не проиграет, когда мы победим", - сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками в своей резиденции в Бештепе в Анкаре.
https://ria.ru/20230529/bayden-1874718672.html
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турция, анкара (провинция), президентские выборы в турции, в мире
Турция, Анкара (провинция), Президентские выборы в Турции, В мире
Эрдоган заявил, что по итогам выборов выиграла Турция и ее демократия

Эрдоган: по итогам второго тура президентских выборов победили Турция и ее демократия

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что по итогам второго тура президентских выборов в воскресенье победила Турция, ее демократия.
Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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"…Состоявшийся сегодня второй тур выборов также окончательно определил предпочтения нашей нации в президентской, то есть исполнительной, власти. Этот результат, который является волей нашей нации… Но мы не единственные победители, Турция - победитель. Победитель - сама наша нация со всеми ее сегментами. Победитель - это наша демократия. Если вы помните, мы при каждой возможности говорили, что никто в нашей стране не проиграет, когда мы победим", - сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками в своей резиденции в Бештепе в Анкаре.
 
ТурцияАнкара (провинция)Президентские выборы в ТурцииВ мире
 
 
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