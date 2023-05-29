https://ria.ru/20230529/ekologi-1874734182.html
Военные экологи вывезут с острова Врангеля в Арктике 215 тонн металлолома
Военные экологи вывезут с острова Врангеля в Арктике 215 тонн металлолома - РИА Новости, 29.05.2023
Военные экологи вывезут с острова Врангеля в Арктике 215 тонн металлолома
Военнослужащие экологического подразделения Восточного военного округа в 2023 году планируют собрать и вывезти с арктического острова Врангеля около 215 тонн... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T06:52
2023-05-29T06:52
2023-05-29T06:52
арктика
северный ледовитый океан
чукотское море
юнеско
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – РИА Новости. Военнослужащие экологического подразделения Восточного военного округа в 2023 году планируют собрать и вывезти с арктического острова Врангеля около 215 тонн металлолома, сообщает ВВО. "Военнослужащие сводного экологического подразделения ВВО приступили к подготовке для выполнения работ по очистке от металлолома одного из районов острова Врангеля. Перед военнослужащими стоит задача собрать, спрессовать, подготовить и вывезти судами сторонних организаций около 215 тонн металлолома, это 22 двадцатифунтовых контейнера", - говорится в сообщении. На Врангеля задействуют свыше 40 членов сформированного сводного экологического подразделения. Работы на острове планируется вести с помощью современных автокранов, ломовозов на базе автомобиля "Урал", самосвалов на базе "Камаза", гусеничных транспортеров. Всего планируется задействовать порядка 18 единиц техники. Остров Врангеля находится в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями, входит в состав одноименного заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. С октября 2014 года на острове Врангеля на дежурстве по охране воздушных рубежей России находятся подразделения Восточного военного округа. До 1990-х годов на острове также находились воинские части. Всего в ходе работ в Арктической зоне с 2015 года по лето 2022 военнослужащие ВВО подготовили и вывезли с острова Врангеля около 2,2 тысячи тонн лома цветных и черных металлов. За сезон 2022 года было собрано свыше 215 тонн металлолома.
https://radiosputnik.ria.ru/20230526/arktika-1874337603.html
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арктика, северный ледовитый океан, чукотское море, юнеско, безопасность
Арктика, Северный Ледовитый океан, Чукотское море, ЮНЕСКО, Безопасность
Военные экологи вывезут с острова Врангеля в Арктике 215 тонн металлолома
Военнослужащие ВВО в 2023 году вывезут с острова Врангеля в Арктике 215 тонн металлолома