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Крупный туроператор запускает чартеры в Египет на рейсах новой авиакомпании - РИА Новости, 29.05.2023
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Туризм
 
10:32 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/egipet-1874751453.html
Крупный туроператор запускает чартеры в Египет на рейсах новой авиакомпании
Крупный туроператор запускает чартеры в Египет на рейсах новой авиакомпании - РИА Новости, 29.05.2023
Крупный туроператор запускает чартеры в Египет на рейсах новой авиакомпании
Российский туроператор "Интурист" с 16 июня запустит чартерную программу в Шарм-эш-Шейх из Москвы совместно с новой египетской авиакомпанией Red Sea Airlines,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T10:32
2023-05-29T10:32
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
египет
шарм-эш-шейх
москва
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российский туроператор "Интурист" с 16 июня запустит чартерную программу в Шарм-эш-Шейх из Москвы совместно с новой египетской авиакомпанией Red Sea Airlines, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Интуриста". "С 16 июня 2023 года стартует собственная полетная программа туроператора "Интурист" по маршруту Москва - Шарм-эш-Шейх - Москва на крыльях новой египетской авиакомпании Red Sea Airlines. Перевозчик был создан в 2021 году для выполнения чартерных туристических рейсов на курорты Египта и с июня 2023 года начнет совершать первые полеты в Россию", - рассказали в туроператоре. Там уточнили, что в авиапарке перевозчика – популярные среднемагистральные лайнеры Boeing 737-800. "Все места на борту предназначены для туристов туроператора "Интурист". Совместная полетная программа с Red Sea Airlines запланирована до 24 июня 2024 года. Москва станет первым российским городом, откуда Red Sea Airlines полетит на курорты Египта", - добавили в туроператоре. В компании сообщили, что в июне вылеты в Шарм-эш-Шейх запланированы два раза в неделю по вторникам и пятницам из аэропорта "Шереметьево". С июля планируется увеличение частоты до 5 раз в неделю. В "Интуристе" ожидают также расширения географии вылетов Red Sea Airlines из российских регионов и увеличения частоты рейсов на курорты Красного моря с наступлением "высокого" зимнего сезона, о чем будет объявлено дополнительно. "Стоимость недельного турпакета с отдыхом на море в Шарм-эш-Шейхе на двоих в отеле три звезды с питанием "все включено" в июне составит от 105 тысяч рублей, в отеле четыре звезды с аналогичными параметрами - от 107,4 тысячи, в отеле пять звезд - от 118,1 тысячи рублей", - указали в туроператоре. Там добавили, что в настоящий момент Египет входит в топ-3 массовых летних направлений, уступая по популярности только турам по России и отдыху в Турции. На сегодняшний день чартерные рейсы в Египет выполняет ряд авиакомпаний, в их числе Red Wings, Azur Air, Egypt Air, "Азимут".
https://ria.ru/20230521/turtsiya-1872916884.html
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туризм, новости - туризм, туристы, египет, шарм-эш-шейх, москва, шереметьево (аэропорт), интурист, boeing 737-800, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Египет, Шарм-эш-Шейх, Москва, Шереметьево (аэропорт), Интурист, Boeing 737-800, куда можно лететь, Отдых на море
Крупный туроператор запускает чартеры в Египет на рейсах новой авиакомпании

"Интурист" 16 июня запустит чартеры в Шарм-эш-Шейх на рейсах новой египетской авиакомпании

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российский туроператор "Интурист" с 16 июня запустит чартерную программу в Шарм-эш-Шейх из Москвы совместно с новой египетской авиакомпанией Red Sea Airlines, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Интуриста".
"С 16 июня 2023 года стартует собственная полетная программа туроператора "Интурист" по маршруту Москва - Шарм-эш-Шейх - Москва на крыльях новой египетской авиакомпании Red Sea Airlines. Перевозчик был создан в 2021 году для выполнения чартерных туристических рейсов на курорты Египта и с июня 2023 года начнет совершать первые полеты в Россию", - рассказали в туроператоре.
Там уточнили, что в авиапарке перевозчика – популярные среднемагистральные лайнеры Boeing 737-800. "Все места на борту предназначены для туристов туроператора "Интурист". Совместная полетная программа с Red Sea Airlines запланирована до 24 июня 2024 года. Москва станет первым российским городом, откуда Red Sea Airlines полетит на курорты Египта", - добавили в туроператоре.
В компании сообщили, что в июне вылеты в Шарм-эш-Шейх запланированы два раза в неделю по вторникам и пятницам из аэропорта "Шереметьево". С июля планируется увеличение частоты до 5 раз в неделю.
В "Интуристе" ожидают также расширения географии вылетов Red Sea Airlines из российских регионов и увеличения частоты рейсов на курорты Красного моря с наступлением "высокого" зимнего сезона, о чем будет объявлено дополнительно.
"Стоимость недельного турпакета с отдыхом на море в Шарм-эш-Шейхе на двоих в отеле три звезды с питанием "все включено" в июне составит от 105 тысяч рублей, в отеле четыре звезды с аналогичными параметрами - от 107,4 тысячи, в отеле пять звезд - от 118,1 тысячи рублей", - указали в туроператоре. Там добавили, что в настоящий момент Египет входит в топ-3 массовых летних направлений, уступая по популярности только турам по России и отдыху в Турции.
На сегодняшний день чартерные рейсы в Египет выполняет ряд авиакомпаний, в их числе Red Wings, Azur Air, Egypt Air, "Азимут".
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыЕгипетШарм-эш-ШейхМоскваШереметьево (аэропорт)ИнтуристBoeing 737-800куда можно лететьОтдых на море
 
 
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