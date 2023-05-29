https://ria.ru/20230529/ege-1874898074.html
В ДНР прошел ЕГЭ по русскому языку
В ДНР прошел ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 29.05.2023
В ДНР прошел ЕГЭ по русскому языку
Единый государственный экзамен по русскому языку в Донецкой народной республике прошел, переносов не было ни в одном из пунктов проведения экзамена, сообщили... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:56
2023-05-29T17:56
2023-05-29T17:58
донецкая народная республика
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
ясиноватая
донецк
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Единый государственный экзамен по русскому языку в Донецкой народной республике прошел, переносов не было ни в одном из пунктов проведения экзамена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора."ЕГЭ по русскому языку в ДНР сегодня прошел. Экзамен ни в одном из пунктов не переносился", - говорится в сообщении.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские войска выпустили 26 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватой и Комсомольскому. Обстрелы были зафиксированы начиная с 10.35.Экзамен по русскому языку прошел в понедельник, 29 мая, согласно утвержденному расписанию, все экзамены начинаются в 10.00 по местному времени. ЕГЭ по русскому языку - один из обязательных экзаменов, который также является самым массовым - в 2023 году его сдают более 630 тысяч выпускников. Для проведения экзамена задействовано 5 770 экзаменационных пунктов.
https://ria.ru/20230525/karty-1874150237.html
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донецкая народная республика, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, ясиноватая, донецк
Донецкая Народная Республика, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Ясиноватая, Донецк
В ДНР прошел ЕГЭ по русскому языку
Рособрнадзор: в ДНР прошел ЕГЭ по русскому языку, переноса экзамена не было нигде