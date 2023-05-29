https://ria.ru/20230529/dtp-1874761660.html

В Иркутской области школьный автобус попал в ДТП

В Иркутской области школьный автобус попал в ДТП - РИА Новости, 29.05.2023

В Иркутской области школьный автобус попал в ДТП

В Иркутской области в результате ДТП перевернулся школьный автобус, пассажиры не пострадали, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T10:40

2023-05-29T10:40

2023-05-29T10:40

происшествия

иркутская область

саянск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg

ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. В Иркутской области в результате ДТП перевернулся школьный автобус, пассажиры не пострадали, сообщила пресс-служба правительства региона. Автобус вез команду из 12 пятиклассников школы №5 города Саянска в Заларинский район на областные соревнования и попал в ДТП. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автомобиля "Жигули", не уступившего дорогу автобусу на повороте с основной дороги. "После эвакуации из автобуса детей осмотрели оперативно прибывшие на место врачи скорой помощи, травм и повреждений не обнаружено. Все ребята и взрослые ехали пристегнутые, как того требуют правила школьных перевозок", - говорится в сообщении. Отмечается, что соревнования проходят на стадионе районного центра Залари. Проживание участников организовано на базе детского лагеря "Орленок". В настоящее время дети с руководителем находятся в лагере. По предварительной информации, все остаются на соревнования. На месте ДТП работали сотрудники полиции. Проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности движения начала Иркутская областная прокуратура. По данным правоохранителей, в ДТП пострадали два человека, которые находились в легковом автомобиле.

https://ria.ru/20230320/dtp-1859069878.html

https://ria.ru/20230526/dtp-1874413841.html

иркутская область

саянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутская область, саянск