Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области школьный автобус попал в ДТП - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/dtp-1874761660.html
В Иркутской области школьный автобус попал в ДТП
В Иркутской области школьный автобус попал в ДТП - РИА Новости, 29.05.2023
В Иркутской области школьный автобус попал в ДТП
В Иркутской области в результате ДТП перевернулся школьный автобус, пассажиры не пострадали, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T10:40
2023-05-29T10:40
происшествия
иркутская область
саянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. В Иркутской области в результате ДТП перевернулся школьный автобус, пассажиры не пострадали, сообщила пресс-служба правительства региона. Автобус вез команду из 12 пятиклассников школы №5 города Саянска в Заларинский район на областные соревнования и попал в ДТП. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автомобиля "Жигули", не уступившего дорогу автобусу на повороте с основной дороги. "После эвакуации из автобуса детей осмотрели оперативно прибывшие на место врачи скорой помощи, травм и повреждений не обнаружено. Все ребята и взрослые ехали пристегнутые, как того требуют правила школьных перевозок", - говорится в сообщении. Отмечается, что соревнования проходят на стадионе районного центра Залари. Проживание участников организовано на базе детского лагеря "Орленок". В настоящее время дети с руководителем находятся в лагере. По предварительной информации, все остаются на соревнования. На месте ДТП работали сотрудники полиции. Проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности движения начала Иркутская областная прокуратура. По данным правоохранителей, в ДТП пострадали два человека, которые находились в легковом автомобиле.
https://ria.ru/20230320/dtp-1859069878.html
https://ria.ru/20230526/dtp-1874413841.html
иркутская область
саянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутская область, саянск
Происшествия, Иркутская область, Саянск
В Иркутской области школьный автобус попал в ДТП

В Иркутской области в результате ДТП перевернулся школьный автобус

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. В Иркутской области в результате ДТП перевернулся школьный автобус, пассажиры не пострадали, сообщила пресс-служба правительства региона.
Автобус вез команду из 12 пятиклассников школы №5 города Саянска в Заларинский район на областные соревнования и попал в ДТП. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автомобиля "Жигули", не уступившего дорогу автобусу на повороте с основной дороги.
Автобус с детьми столкнулся с грузовой Газелью на 1-м километре Восточного подъезда к Нижнему Новгороду
В Нижегородской области автобус со школьниками попал в ДТП
20 марта, 12:12
"После эвакуации из автобуса детей осмотрели оперативно прибывшие на место врачи скорой помощи, травм и повреждений не обнаружено. Все ребята и взрослые ехали пристегнутые, как того требуют правила школьных перевозок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соревнования проходят на стадионе районного центра Залари. Проживание участников организовано на базе детского лагеря "Орленок". В настоящее время дети с руководителем находятся в лагере. По предварительной информации, все остаются на соревнования.
На месте ДТП работали сотрудники полиции. Проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности движения начала Иркутская областная прокуратура. По данным правоохранителей, в ДТП пострадали два человека, которые находились в легковом автомобиле.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
В Омской области двое детей и трое взрослых погибли в ДТП
26 мая, 17:00
 
ПроисшествияИркутская областьСаянск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала