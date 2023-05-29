https://ria.ru/20230529/dtp-1874761660.html
В Иркутской области школьный автобус попал в ДТП
В Иркутской области школьный автобус попал в ДТП - РИА Новости, 29.05.2023
В Иркутской области школьный автобус попал в ДТП
В Иркутской области в результате ДТП перевернулся школьный автобус, пассажиры не пострадали, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T10:40
2023-05-29T10:40
2023-05-29T10:40
происшествия
иркутская область
саянск
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ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. В Иркутской области в результате ДТП перевернулся школьный автобус, пассажиры не пострадали, сообщила пресс-служба правительства региона. Автобус вез команду из 12 пятиклассников школы №5 города Саянска в Заларинский район на областные соревнования и попал в ДТП. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автомобиля "Жигули", не уступившего дорогу автобусу на повороте с основной дороги. "После эвакуации из автобуса детей осмотрели оперативно прибывшие на место врачи скорой помощи, травм и повреждений не обнаружено. Все ребята и взрослые ехали пристегнутые, как того требуют правила школьных перевозок", - говорится в сообщении. Отмечается, что соревнования проходят на стадионе районного центра Залари. Проживание участников организовано на базе детского лагеря "Орленок". В настоящее время дети с руководителем находятся в лагере. По предварительной информации, все остаются на соревнования. На месте ДТП работали сотрудники полиции. Проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности движения начала Иркутская областная прокуратура. По данным правоохранителей, в ДТП пострадали два человека, которые находились в легковом автомобиле.
https://ria.ru/20230320/dtp-1859069878.html
https://ria.ru/20230526/dtp-1874413841.html
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происшествия, иркутская область, саянск
Происшествия, Иркутская область, Саянск
В Иркутской области школьный автобус попал в ДТП
В Иркутской области в результате ДТП перевернулся школьный автобус
ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости.
В Иркутской области в результате ДТП перевернулся школьный автобус, пассажиры не пострадали, сообщила пресс-служба
правительства региона.
Автобус вез команду из 12 пятиклассников школы №5 города Саянска
в Заларинский район на областные соревнования и попал в ДТП. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автомобиля "Жигули", не уступившего дорогу автобусу на повороте с основной дороги.
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"После эвакуации из автобуса детей осмотрели оперативно прибывшие на место врачи скорой помощи, травм и повреждений не обнаружено. Все ребята и взрослые ехали пристегнутые, как того требуют правила школьных перевозок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соревнования проходят на стадионе районного центра Залари. Проживание участников организовано на базе детского лагеря "Орленок". В настоящее время дети с руководителем находятся в лагере. По предварительной информации, все остаются на соревнования.
На месте ДТП работали сотрудники полиции. Проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности движения начала Иркутская областная прокуратура. По данным правоохранителей, в ДТП пострадали два человека, которые находились в легковом автомобиле.
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